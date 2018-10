PROMO Veliki trgovački centar KTC u Virovitici slavi 21. rođendan

Već 21 je godinu u Virovitici prisutan trgovački centar KTC, koji je prije sedam godina i znatno proširen i obnovljen. Ove subote, 27. listopada ovaj će trgovački centar prigodno proslaviti svoj rođendan. – Dragi naši kupci 27. listopada slavimo 21 godinu KTC-a u Virovitici pa vas pozivam da dođete na degustacije, tortu i šampanjac. Dođite, pogledajte, počastite se i vidimo se – nestrpljivo i uzbuđeno poziv je svim kupcima uputio Mario Perić, direktor robnog centra KTC u Virovitici.

Novi centar sagrađen je 2011. godine, a nakon toga na ovom lokalitetu objedinio je više sadržaja. – Naš centar sastoji se od supermarketa, restorana sa sobama, poljoprivredne ljekarne, benzinske postaje, praonice i plastenika – priča nam Mario Perić, direktor robnog centra u kojem je zaposleno 60-ak osoba. Restoran, koji je otvoren godinu dana nakon novog centra, sastoji se od dvije sale, velike i male te su u ponudi i dvije dvokrevetne te četiri jednokrevetne sobe.

– Naše sobe popunjene su tijekom cijele godine, a dolazi nam i puno stranih turista koji prolaze kroz Viroviticu – kaže Perić. U restoranu imaju svakodnevnu ponudu gableca, a subotom organiziraju razne svečanosti. – Otvaranje restorana je od velikog značaja za Viroviticu budući da prije njega u ovom gradu nije bilo ovako velike sale za svatove. Svaki dan u ponudi imamo pet do sedam gableca, kojima su gosti zadovoljni i redovno se vraćaju. Svake subote organiziramo proslave svadbenih svečanosti, krstitke i drugo – ističe Perić.

Nakon restorana i sale, otvoreni su i benzinska postaja, autopraonica i poljoprivredna ljekarna, a prije četiri godine i plastenik. – Benzinska pumpa radi od 0 do 24, autopraonica od ponedjeljka do četvrtka od 14 do 18, a petkom i subotom od 11 do 19 sati, kada smatramo da je najveća potražnja – objašnjava Perić.

U HRVATSKOJ 25 CENTARA

U sastavu svih KTC-ovih centara u Hrvatskoj, njih 25, nalazi se i poljoljekarna. U nekim mjestima je i zasebno od centra. – U poljoljekarni imamo četiri zaposlena djelatnika. Kupci su zadovoljni cijenama i asortimanom, tako da je taj segment zauzeo dosta važnu poziciju u našem centru – ističe Perić.

Nešto kasnije od svih sadržaja virovitičkog centra otvoren je i plastenik u kojem ekološki uzgajaju rajčicu te je putem svojih centara plasiraju na tržište. – Plastenik poput ovog u Virovitici imamo još samo u Križevcima, a uskoro će se otvoriti i u Sokolovcu – kaže Perić, ističući da je rajčica iznimno kvalitetna, potražnja velika, a još uvijek se bere.

Okosnica cijelog KTC-ovog kompleksa je centar u kojem kupcima nude sve što im zatreba. – U ponudi imamo svježe voće, povrće, meso i kruh, mliječne proizvode, razne slatkiše… Prema potrebi imamo i tehničku robu i tekstil, a sada i veliki asortiman za blagdan Svih svetih i to po iznimno pristupačnim cijenama – naglašava Perić.

POVOLJNI PROIZVODI I LJUBAZNI DJELATNICI

Otkad je KTC stigao u Viroviticu, ljudi su ga prihvatili i jednostavno vole kupovati u njemu. No, zašto im je zadovoljstvo i navika kupovati baš u tom centru?

-Ljudi vole kupovati u KTC-u iz više razloga, no istaknuo bih kvalitetu ponude, domaću robu na domaćim policama, budući da je KTC hrvatski lanac. Također, tu je i ljubaznost djelatnika koji kupcima nastoje uvijek biti na raspolaganju, ali im i omogućiti da se osjećaju kao u svojem malom „dućančiću“ gdje sve poznaju te da u konačnici taj novac ostane u Hrvatskoj – objašnjava Perić.

I za kraj direktor Perić istaknuo je moto KTC-a koji glasi „Birajte mudro“. – Birajte mudro znači da pregledate konkurenciju i mudro izaberete, a to će svakako biti KTC jer su cijene kod nas najpristupačnije, izbor je velik, a u ponudi je kvalitetna roba uglavnom domaćih proizvođača – zaključio je M. Perić. (www.icv.hr, žđl, Foto: M. Rođak)