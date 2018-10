PRVIH GODINU DANA MANDATA Siniša Knežević načelnik PU VPŽ: “Najbolja je prevencija aktivna i budna zajednica”

Prošlo je godinu dana otkako je Siniša Knežević preuzeo funkciju načelnika PU virovitičko-podravske. Dolaskom na ovo odgovorno mjesto, obećao je kvalitetniju suradnju policije s građanima i medijima, s ciljem da se rad policije otvori u svim segmentima te da se dokine slika policije kao represivnog državnog aparata koji služi isključivo kažnjavanju. Je li uspio u cilju približavanja policije građanima i kako je zadovoljan stanjem sigurnosti na našem području, pitali smo ga u povodu završetka prve godine mandata.

– Rekao bih da smo na dobrom putu, no da još moramo raditi na otvorenosti prema javnosti i građanima. Ako gledamo same brojke, one govore kako je opći broj kaznenih djela u prvih devet mjeseci ove godine manji nego u prošlogodišnjem razdoblju, odnosno lani smo imali 749 kaznenih djela, dok je ove godine taj broj iznosio 568, odnosno oko 25 posto manje – ističe načelnik S. Knežević. Konkretno, objašnjava, manje je teških krađa i krađa koje građani sami prijavljuju.

– Riječ je o situaciji koja je istovjetna na području cijele države, kaznenih djela iz općeg kriminaliteta je do 15 posto manje nego lani. Volio bih reći da je to zasluga dobre prevencije na kojoj radimo, no siguran sam da je riječ o nizu okolnosti zbog kojih je situacija takva, a zbog koje smo, naravno, zadovoljni – kaže načelnik.

Kad je riječ o gospodarskom kriminalu, lani je u prvih devet mjeseci zabilježeno 100 kaznenih djela, ove godine 88. Broj kaznenih djela koja se odnose na organizirani kriminal također su u padu – sa 17, koliko ih je bilo u prvih devet mjeseci prošle godine, na sedam u ovogodišnjem razdoblju.

– Upravo radimo na jednom velikom slučaju koji pripada kategoriji gospodarskog kriminala. U ovom je slučaju riječ o milijunskoj prijevari, krivotvorenju dokumenata i utaji poreza. Uskoro ćemo s rezultatima istrage izaći u javnost. Moram napomenuti da u ovom segmentu našeg posla, djela iz gospodarskog kriminala otkrivamo sami, za razliku od ostalih područja djelovanja u kojima nam građani javljaju o kršenju zakona i propisa – ističe S. Knežević.

DOBRA SURADNJA S GRAĐANIMA

Kaže da policija s građanima i više nego dobro surađuje u pronalasku počinitelja u slučajevima krađa, prijevara i ekoloških incidenata. – Građani i njihov angažman i spremnost na suradnju od neprocjenjive su nam važnosti. No, da bismo građane još više potaknuli na suradnju s policijom, nužno je mijenjati cijelu sliku koju javnost ima o nama.

S jedne strane, osobno sam protiv ‘nabijanja’ brojeva i crne statistike, banalnog kažnjavanja manjih prekršaja. Naš zadatak je štititi i služiti, a najbolja je prevencija kriminala u društvu aktivna i budna zajednica. Na tome moramo raditi, i to zajedno, a ne biti pojam službe koja će kažnjavati za svaku banalnost – poručuje S. Knežević.

S druge strane, kaže, to ne znači da će se opraštati „grijesi“ koji idu na štetu drugoga – od prometnih ludorija do zloupotrebe droge, jer je zakon – zakon.

BOLJA PROMETNA KULTURA

Jedna od službi policije je i promet, ona koja je građanima možda i najpoznatija. Na tom području, policija ima pune ruke posla. Iako kroz razne preventivne programe već i vrtićku djecu i školarce educiraju o pravilnom ponašanju u prometu, brojke s redovnih kontrola prometa svjedoče kako nam je kao sredini ipak potrebna bolja prometna kultura i mirnija noga za gasom.

Statistike, naime, pokazuju kako su u prvih devet mjeseci ove godine policijski službenici, usredotočivši se na „četiri ubojice u prometu“ – alkohol, brzinu, korištenje pojasa i mobitela, došli do zabrinjavajućih podataka. U devet mjeseci „uhvatili“ su 1676 pijanih vozača za volanom, 4236 vozača vozilo je iznad dopuštene brzine, a 2712 osoba nije koristilo sigurnosni pojas. – Zamjetno je povećanje broja osoba koje koriste mobitel dok voze. Ove godine zabilježili smo 967 prekršaja, što je za 58 posto više nego lani – upozorava S. Knežević.

OPASNI PRUŽNI PRIJELAZI

Kazne, opomene, oduzimanje vozačke dozvole – sve su to represivne mjere kad je prekršaj počinjen ili se nesreća već dogodila. Spriječiti tragediju, materijalnu štetu i višegodišnje posljedice, cilj je svake prevencije i akcije koju policija provodi, kaže načelnik Knežević. Ocjenjuje da policajac na cesti za vrijeme redovne kontrole prometa može poslužiti vozačima kao upozorenje, no da je u slučajevima nemara vozača kod pružnog prijelaza policija potpuno nemoćna.

Od šest poginulih osoba na našim prometnicama ove godine, troje je stradalo na pružnim prijelazima. Neoprez, brzina i sigurnost da baš tada vlak ne prolazi razlozi su zbog kojih se događaju tragedije. Svaki izgubljeni život nepovratan je gubitak, ne samo za obitelj, nego i za cijelu zajednicu i zato još jednom pozivam sve vozače na oprezniju vožnju, na poštivanje pravila i zakona, ako već ne zbog vlastite sigurnosti, onda zbog svih onih s kojima dijele cestu ili stazu – poziva S. Knežević. (www.icv.hr, mlo)