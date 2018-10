Saznajte kolike kazne vam prijete zbog prebrze vožnje, isključenih svjetala ili prolaska kroz crveno

Zakon o sigurnosti u prometu nedavno je izmijenjen, a s prvim danom ove godine na snagu su stupile nove, strože kazne za nepoštivanje prometnih propisa. Tportal.hr izdvojio je one najčešće.

Zakon i dalje prepoznaje starije i mlađe vozače. Tako su postrožena pravila za one u dobi do navršene 24. godine života s hrvatskom vozačkom dozvolom. Mladi vozači čine otprilike osam posto sudionika u prometu, a uzrokuju ukupno 9,6 posto prometnih nesreća, odnosno 12,5 posto onih sa smrtnim ishodom. Mladi vozači koji u dvije godine skupe devet kaznenih bodova gube vozačku dozvolu te mogu ponovno polagati vozački ispit tek za dvije godine. Stariji vozači doživjet će istu sudbinu ako u navedenom vremenskom roku skupe 12 kaznenih bodova.

Za što se dobivaju kazneni bodovi?

Najčešći razlog za knjiženje kaznenih bodova proizlazi iz prebrze vožnje ili vožnje pod utjecajem alkohola. Ako prekoračite brzinu u naseljenom mjestu do 10 km/h – 300 kuna, od 10 do 20 km/h – 500 kuna, od 20 do 30 km/h – 1000 kuna i kazneni bod, za raspon od 20 do 50 km/h – 2000 kuna i dva kaznena boda, a za više od 50 km/h propisana je kazna između 5000 i 15.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana te tri kaznena boda.

Za prekoračenje brzine izvan naseljenog mjesta kazne su nešto lakše: između 10 i 30 km/h – 500 kuna, od 30 do 50 km/h – 1000 kuna, a za više od 50 km/h – od 3000 do 7000 kuna i tri kaznena boda.



Ako piješ, ne vozi!

Mladi vozači, profesionalni vozači i biciklisti s izmjerenih do 0,5 promila alkohola u krvi zaradit će kaznu od 700 kuna. Za ostale vozače zakon kaže: od 0,5 do promila – od 1000 do 3000 kuna kazne i šest mjeseci zabrane upravljanja vozilom te prekršajni bod. Od jednog do 1,5 promila – od 3000 do 5000 kuna, devet mjeseci zabrane upravljanja i dva prekršajna boda. Za iznad 1,5 promila zakon određuje globu od 5000 do 15.000 kuna, uz zabranu upravljanja vozilom, prijedlog zatvorske kazne do godinu dana te tri prekršajna boda.



Za što se još ide u zatvor?

Zatvor do 60 dana prijeti i ako upravljate vozilom bez položenog vozačkog ispita, kao i kazna od 5000 do 15.000 kuna, a isto vrijedi i ako upravljate motornim vozilom nakon što vam je privremeno ili trajno oduzeta vozačka dozvola. Iza rešetaka se možete naći do 60 dana i ako unutar 24 mjeseca ponovite prekršaj prekoračenja brzine u naseljenom mjestu za više od 50 km/h ili ako vas policija ponovno uhvati za upravljačem u alkoholiziranom stanju.

Za što se dobiva maksimalan broj kaznenih bodova?

Po tri boda dobit ćete u već spomenutim situacijama prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem, kao i upravljanja motornim vozilom bez vozačke dozvole, no i ako ne propustite vozilo s prednošću, ako napustite mjesto prometne nesreće, ako se oglušite na naredbu ovlaštene osobe i ako odbijete alkotest ili liječnički pregled.

Koliko koštaju manji prekršaji?

Za neupaljena kratka svjetla kazna je 300 kuna, za neosiguravanje pojasom 500 kuna, a ista globa vrijedi i za nepropisno parkiranje, kao i za oduzimanje prednosti prolaska pješacima na pješačkom prijelazu. Ako pak vozite unatrag bez upaljenih pokazivača smjera, kazna je 300 kuna.



A skuplji?

Prolazak kroz crveno svjetlo kažnjava se s 2000 do 5000 kuna, a kaznu od 1000 kuna policija vam može odrezati i ako se zbog gužve zaustavite u križanju te time ometate ostale sudionike u prometu. Vožnja slaloma također se naplaćuje 1000 kuna. Naposljetku valja napomenuti da je novčane kazne do 2000 kuna moguće na licu mjesta platiti polovičnim iznosom, odnosno u dvotrećinskom iznosu tijekom određenog roka nakon provedenog prekršajnog postupka. (tportal.hr)