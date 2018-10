Slatinski hrvač Antonio Minauf prvak Hrvatske

U subotu, 13. listopada, u Ludbregu je u organizaciji Hrvačkog kluba Ludbreg održano Prvenstvo Hrvatske u hrvanju slobodnim načinom za uzraste kadeta i mlađih seniora U-23, za žene i muškarce. Ukupno 120 hrvačica i hrvača iz 21 hrvatskog hrvačkog kluba nastupilo je na ovom prvenstvu, a Hrvački klub Slatina nastupio je u uzrastu kadeta sa 5 hrvača koji su ostvarili sljedeće rezultate:

Ivan Gardilo do 48 kg 2. mjesto, Antonio Minauf do 51 kg 1. mjesto, Fran Bišćan do 60 kg 3. mjesto, Josip Suton do 65 kg 3. mjesto i Filip Grahovac do 71 kg 7. mjesto.

Hrvački klub Slatina ovim je rezultatima svojih hrvača zauzeo ekipno 2. mjesto. Hrvače je na prvenstvu vodio trener Borivoje Kocić.

