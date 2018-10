Stiglo pogoršanje vremena, pogledajte što nas čeka u idućem tjednu

Stiglo nam je pogoršanje vremena koje će potrajati još sutra. Do kraja dana i tijekom nedjelje uz više oblaka moguća je povremena kiša. Očekivane jutarnje temperature zraka su od 6°C do 12°C, a najviše dnevne od 16°C do 21°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, južnih i jugozapadnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekuje se mjestimična sumaglica ili magla. UV-indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama očekujemo “Bablje ljeto”, stiže lijepa strana jesenskog vremena. Trebalo bi se zadržati suho i iznadprosječno toplo vrijeme. Još će tijekom ponedjeljka uz više oblaka postojati vjerojatnost za povremenu kišu. Očekivane jutarnje temperature zraka su od 10°C do 14°C, a najviše dnevne od 19°C do 22°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekuje se mjestimična sumaglica ili magla. UV-indeks nizak i umjeren. (www.icv.hr, kp, DHMZ)