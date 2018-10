VIROVITICA SPREMNA ZA NOVU SEZONU GRIJANJA Računi ove zime neće rasti

Virovitica i okolica spremni su za novu sezonu grijanja, doznajemo u Plinu Vtc d.o.o., gradskom komunalnom poduzeću koje prirodnim plinom opskrbljuje kućanstva i gospodarstvo te u Poslovnom parku Virovitica d.o.o., koji građane, gospodarstvo i školu opskrbljuje toplinskom energijom putem kotlovnica.

– Osigurali smo dovoljnu količinu plina za cijelu sezonu. Što se kućanstava tiče, prema obećanju ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, cijena plina neće rasti u novoj sezoni, stoga građani ne moraju strahovati od viših računa.

Što se gospodarstva tiče, cijene plina utvrđene su još 2015. godine, sukladno tržištu i u tom području sve je jasno, nema većih promjena – kaže Zvonko Kožnjak, direktor tvrtke Plin Vtc d.o.o. ističući kako u novoj sezoni grijanja za više od sedam tisuća kućanstava i oko tisuću tvrtki i obrta koji plin koriste u okviru njihovog distribucijskog sustava neće biti promjena u odnosu na prošlu sezonu.





STOTINJAK NOVIH KORISNIKA GODIŠNJE

Samo u posljednje dvije godine na mrežu se priključilo stotinjak novih korisnika. To je broj koji i dalje raste. Uoči početka nove sezone, tvrtka je javno pozvala sve neplatiše da podmire svoje dugove za dosad potrošen plin, kako bi izbjegli sudske troškove i ovrhe u daljnjoj proceduri naplate.

– Dosad smo uspjeli naplatiti gotovo sav dug, no još uvijek ima onih koji nisu podmirili svoje troškove, stoga apeliram na sve njih da to učine što prije – kaže Z. Kožnjak. Kada govorimo o Plinu Vtc d.o.o., nužno je reći i kako je tvrtka ovog ljeta ponuđena na tržištu, a interes za kupovinu do sada je iskazalo šest ponuditelja. Do kraja godine trebao bi biti odabran najpovoljniji, ne samo za vlasnika, u ovom slučaju Grad Viroviticu i okolne općine, već ponajprije za konačne korisnike, kažu u Plinu Vtc d.o.o.

– Naravno da će se gledati uvjeti koji su za obje strane najpovoljniji, jer je 2021. godina konačan rok kada se tržište plina otvara za kućanstva. Zato želimo postati dio većeg sustava, kako bi taj prijelaz bio bez šokova za krajnje korisnike – poručuje Z. Kožnjak. Vezano za proces prodaje, tvrtka pregovara s konzultantom, tvrtkom PWC, uz čiju će pomoć pronaći najboljeg strateškog partnera, kaže.

PREDSTAVNICI STANARA, JAVITE SE

Za novu sezonu grijanja spreman je i Poslovni park VTC d.o.o. U posljednje dvije godine uložena su znatna sredstva u cijeli sustav opskrbe toplinskom energijom, kojom se griju zgrade kolektivnog stanovanja, Osnovna škola Vladimir Nazor, obrtnici i tvrtke. Uz nove kotlovnice, moderniziran je „Obrtnik“, a fiksni troškovi su, kažu u tvrtki, u cijelom sustavu za korisnike u posljednje dvije godine sniženi za 50 posto. Grad Virovitica i gradonačelnik Ivica Kirin podržali su obnovu kotlovnica i ulaganje u sustav, kako bi za korisnike, građane i gospodarstvo, troškovi bili što niži.

U novoj sezoni neće biti iznenađenja, kaže direktor Matija Mustač.

– Spremni smo za novu sezonu grijanja, koja službeno počinje 15. listopada, no u svakom trenu možemo krenuti s grijanjem bilo kojeg objekta. Dovoljno je samo da nam predstavnici stanara pismenim putem podnesu zahtjev. Svjesni smo temperatura i da je našim starijim korisnicima i obiteljima s malom djecom grijanje poseban prioritet i zato smo na vrijeme pripremili sustav.

Čekamo inicijativu predstavnika stanara, čim podnesu zahtjev za grijanje, grijanje istog trena počinje raditi – poručuje M. Mustač i poziva predstavnike stanara da se jave Poslovnom parku VTC d.o.o. Kaže da je grijanje do početka tjedna zatražila jedino Osnovna škola Vladimir Nazor. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Lovrenc, M.Rođak)