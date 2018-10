VOĆKE U LISTOPADU PROCVJETALE DRUGI PUT Nema straha od lošeg uroda nagodinu, voćari zaštitili voćke na vrijeme

Visoke temperature zraka za ovo doba godine i dalje nas ostavljaju u odjeći kratkih rukava, daju prostor za mnoge fizičke aktivnosti i stvaraju u nama dovoljno energije, ali kako se dnevne temperature zraka koje premašuju „dvadeseticu“ odražavaju na biljke koje bi se trebale pripremiti za fazu mirovanja koja uskoro nastupa?

Nije rijedak slučaj vidjeti neke voćne vrste koje su odbacile list i procvjetale u ovim jesenjim danima. Neki ljudi vjeruju da bi zbog jesenskog cvjetanja voćaka zima mogla biti duga i izuzetno hladna, drugi govore da je to nagovještaj boljih vremena, pozitivnih promjena u društvu itd… No iako nije neobično da voćke zbog značajnih klimatskih promjena cvatu i u jesen, činjenica je da će njihovu ranu cvatnju uništiti skori mraz, neovisno radi li se o koštičavim ili jezgričavim vrstama, višnji, trešnji, jabuci, kruški; potvrđuju nam to i u Hrvatskoj šumarsko-poljoprivrednoj savjetodavnoj službi.

PRIPREMILI SE NA VRIJEME

Mnogi za ovu pojavu kažu da je biljka zbunjena i da je zamijenila jesen proljećem. Na sreću, naši su voćari dobro upoznati kako tu negativnu pojavu spriječiti. Viši stručni savjetnik Hrvatsko šumarsko-poljoprivredne savjetodavne službe Virovitičko-podravske županije Željko Ferenc objasnio je kako voćarstvo zahtijeva educiranost i poštivanje dobre voćarske prakse. Tko je slijedi, neće u svojem dvorištu i voćnjaku imati novo cvjetanje jabuke ili kruške u listopadu.

-Na našem području ima dosta naprednih voćara učlanjenih u Županijsku udrugu voćara pa pravovremeno dobivaju upute kako tu pojavu spriječiti ili bar umanjiti. Od odabira tla za uzgoj voćaka, pripreme tla za sadnju, obrade, gnojidbe, tretiranja voćke, cijepljenja i još niza drugih faktora na koji se može utjecati. Voćka mora biti pravilno ishranjena i zaštićena i onda neće dolaziti do problema cvatnje pred mirovanje. Naši voćari to dobro znaju i nemaju problema s tim. Odnosno, ako se i dogodi, riješ je o par stabala, što je zanemarivo ako gledamo cijeli voćnjak – objašnjava Ž. Ferenc.

Dodaje kako se ova pojava više javlja kod voćaka koje se ne tretiraju, kako u prirodi, tako i u dvorištima i okućnicama.

– U intenzivnim nasadima voćaka takvih pojava nema ili su vrlo rijetke – poručuje Ž. Ferenc.

PRIRODNA VARKA

Dok mi šećemo i fotografiramo rascvjetane voćke i osjećamo se kao da je opet došlo proljeće, voćari na tu pojavu gledaju kao na prirodnu varku, kaže nam to predsjednik Udruge voćara Virovitičko-podravske županije Stanislav Suhanek. Da bi spriječili ovu pojavu, voćari se pripremaju tijekom cijele godine.

– S tim ciljem surađuju s agronomima i savjetodavnim službama, educiraju se i poštuju propise. Naši voćari dobro su informirani o takvim pojavama i nemaju problema s tim, a ako toga i bude, radi se o manjem broju stabala, što je zanemarivo. Biljka mora biti dobro ishranjena i zaštićena. U mom voćnjaku takvih problema nema, ali za to je potrebno puno znanja, puno truda odricanja, ali i puno ulaganja u ovu granu poljoprivrede – zaključio je Stanislav Suhanek.

Voćari pak ističu kako su već prošli jedno izvanredno cvjetanje voćaka ove godine, i to u siječnju, kada su temperature zraka iznosile i do 15 Celzijevih stupnjeva.

PODBACILE MARELICE, BRESKVE I NEKTARINE

Razlog je to zbog kojeg je podbacio urod marelica, ali i breskvi i nektarina. One koje su nakon cvatnje u siječnju i imale plod, bio je desetkovan u odnosu na prošlu godinu, kažu nam voćari. Ovo novo cvjetanje ipak ne bi trebalo značiti alarm za sljedeću godinu, poručuju. Cvjetova na voćkama je malo i na tim mjestima plodova sigurno neće biti iduće godine, no ako se gleda ukupna voćka, šteta je mala. Slična je situacijama i s jagodama, aronijom i drugim voćem koje je počelo cvjetati prije par dana, poručuju stručnjaci. Cvat voćaka, dakle, opravdano uzbuđuje fotografe i zaljubljenike u prirodu, ali samo kao motiv na jesenskoj razglednici.

(www.icv.hr, bs, mlo)