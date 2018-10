VOLITE KESTENE? Ne propustite 3. Bilogorsku kestenijadu na imanju Vila Bilogore

Volite kestene? Onda ne smijete propustiti 3. Bilogorsku kestenijadu u organizaciji Vila Bilogore. Kestenijada će se održati na imanju Vila Bilogore u Maloj Dapčevici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 06. i 07. listopada te će i ove godine privući mnoge ljubitelje kestena.

Juneći gulaš s kestenom, jela sa roštilja na drveni ugljen sa umacima od kestena samo su neke od gurmanskih delicija koje vas očekuju.

Kreativne radionice za djecu održat će se u subotu i nedjelju od 10 do 12 i od 14 do 16 sati. Za dječje radionice nisu potrebne prijave, a sudjelovati mogu svi zainteresirani. U nedjelju je organizirana radionica za odrasle od 12 do 13 sati. Naučite kako izraditi poklon buket od prirodnog cvijeća, saznajte sve od same pripreme cvijeća za izradu, užicavanja cvijeća i ukrasa do tehnike slaganja, vezanja i omotavanja. Izrađeni buket ostaje polaznicima. Voditeljica radionice je Snježana Horak, vlasnica obrta Cvjetne dekoracije “Snježana”.

Cijena radionice je 100,00 kn.

Prijave traju do 04.10.2018. godine.

Prijaviti se možete na mail: info@vilabilogore.com

U nedjelju i subotu u 13 sati prošećite Vilinskim putem uz pratnju turističkog animatora i saznajte sve o bilogorskim mitološkim bićima. Savršen način da se družite, provedete prekrasna dva dana s obitelji i napunite baterije uz mirise i okuse pečenog kestena koji će za sve posjetitelje biti besplatan zahvaljujući Turističkoj zajednici grada Grubišno Polje.

Za ljubitelje aktivnog odmora u subotu u 9 sati ujutro iz Virovitice kreće MTB biciklijada za one odvažne koji će voziti brdsku vožnju, a rekreativci mogu voziti po cesti zajedno sa obitelji do imanja Vila Bilogore. Više o biciklijadi možete saznati na portalu za promociju cikloturizma Nippy Adventures.

Za dobru zabavu u subotu od 16 sati zabavljati će vas Tamburaški sastav Gelipteri. Pridružite nam se i ove godine na najzabavnijem jesenskom vikendu na 3. Bilogorskoj kestenijadi.

(promo)