Ako mislite piti za Martinje, ovo će vas sigurno zanimati

U razdoblju od 09. do 11. studenog, povodom Martinja s ciljem preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, policija je najavila pojačane kontrole na cestama, posebice usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola. U kontrole su uključeni svi raspoloživi policajci, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge i dr.

– Statističko praćenje broja prometnih nesreća, iz godine u godinu, pokazuje da se upravo u mjesecima studenom i prosincu – mjesecu božićnih i novogodišnjih blagdana i prazničnog raspoloženja, odnosno povećanog konzumiranja alkohola, povećanog kretanja pješaka, odlaska građana na godišnje odmore, dolaska naših državljana koji su na privremenom radu u inozemstvu i općenito povećanog domaćeg, ali i tranzitnog prometa na cestama, povećava i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima – stoji u priopćenju PU virovitičko-podravske županije.

Nadzor vozača obavljat će se na lokacijama koje se statistički, ali i iskustveno iskazuju kao ugrožene u pogledu činjenja prometnih prekršaja i događanja prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.

Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati Martinja, kada je na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontrolirano 12.780 vozača. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečeno je 848 vozača, a 20 vozača je odbilo alkotestiranje. Također, 11 vozača na preliminarnom testiranju na droge bilo je pozitivno, dok je 15 odbilo testiranje na droge. Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 18 do 24 godine – 231 vozača, od 31 do 40 godina – 225 vozača, 25 do 30 godina – 181 vozača itd. Najveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg – 375 vozača.

– Posebno napominjemo da su u prvih deset mjeseci 2018. godine, vozači pod utjecajem alkohola prouzročili ukupno 3.359 prometnih nesreća, od čega 56 prometnih nesreća sa poginulim osobama, 1.325 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama i 1.987 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. U ovim nesrećama smrtno je stradalo 56 osoba, 453 su zadobile teške, a 1.420 lake tjelesne ozljede – poručuju iz policije.

Ako ste konzumirali alkohol nemojte voziti, ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite – koristit će vam, a nećete nikoga dovesti u životnu opasnost. Koristite javni prijevoz ili taxi jer će to biti daleko sigurnije, a i jeftinije. Ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag ili zamolite nekoga trijeznog da vas odveze.

Ne sjedajte za upravljač najmanje 24 sata nakon ispijanja veće količine alkoholnih pića jer vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu.

Čak i ako niste popili, u noćima povećanog rizika, kao što je vikend, vozite sporije i opreznije. Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan. (www.icv.hr, viroviticko-podravska.policija.hr)