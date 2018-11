B LIGHT Otvoren prvi krug natječaja za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik Programa “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light project proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Prvi krug natječaja za Light Project Proposal projektne prijedloge otvoren je do 14. prosinca 2018. godine. U prvom krugu natječaja poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 2.550.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više o projektu možete pronaći na web stranici Razvojne agencije Vidra. (www.icv.hr, ravidra.hr)