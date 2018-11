GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE Vijećnici Nezavisne liste još jednom rušili prijedlog svog gradonačelnika

Predsjednik Gradskog vijeća grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća koja je održana u subotu, 10. studenog u velikoj dvorani Hrvatskog doma sa samo jednom točkom Dnevnog reda: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama.

Kao i za dosadašnje sjednice Gradskog vijeća, materijal za sjednicu vijećnicima je kasno dostavljen pa je bio dopunjen i pun nejasnoća. Predlagatelj Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama Grad Slatina, u potpisu gradonačelnik Denis Ostrošić, nije se vodio socijalnim kriterijima za otpis dugova fizičkim osobama, pojedincima i obrtnicima, a prekršen je i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka objavom svih OIB-ova dužnika s područja grada Slatine s kojim su javno izišli (ukupni dug iznosi 823.691,97 kn za 148 obveznika). Sve to dovelo je do još jednog nesuglasja vladajućih, vijećnika nezavisne liste Daria Vrbaslije i vijećnika SDP-a, koji nisu podržali ovaj prijedlog svog gradonačelnika te su glasali protiv njega, a njima su se pridružili i vijećnici oporbe (HDZ-HSLS-HSP).

Naime, već pri donošenju samog prijedloga Odluke o otpisu dugova (Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova fizičkim osobama) od 19. rujna, isti je doveo do velikog negodovanja među građanima Slatine. Tijekom perioda od donošenja prijedloga do ove sjednice, razgovarali smo s građanima Slatine tražeći njihovo mišljenje. Većina građana smatra kako je otpis dugova nepravedan, jer kako su rekli, što je s onima koji redovno podmiruju svoje dadžbine prema Gradu i gradskim tvrtkama, a nisu ”dubokog džepa”, već plaćanje potraživanja smatraju svojom obavezom. Građanstvo Slatine smatra, da bi se u slučaju da do otpisa dugova ipak dođe, trebala provesti analiza kojim osobama se dugovi stvarno trebaju otpisati i to u sinergiji s Centrom za socijalnu skrb, kako bi se sagledalo relevantno stanje zbog kojeg je došlo do neplaćanja, a ne da se otpis duga izvrši osobama koje ih jednostavno ne žele ili neće podmiriti iz njima znanih razloga iako to, po visini svojih primanja, mogu.

– Kao i još neke do sada, prisjetimo se sjednice sazvane za 31. prosinca 2017. godine, ova je sjednica doista jedinstvena u svijetu politike, a što još jednom pokazuje da vladajući, Nezavisna lista Daria Vrbaslije i SDP-a, ne znaju što rade i da među njima nema koordinacije, a kako će i biti kada predsjednik Gradskog vijeća Dario Vrbaslija sjednice saziva iz Zagreba. Uostalom, ponovo su rušili prijedlog svog gradonačelnika – doznajemo od oporbenih vijećnika koji ističu kako to nije dobro za prosperitet grada.

S druge strane, nakon neizglasavanja spomenute odluke gradonačelnik D. Ostrošić nije izašao za govornicu, odnosno nije komentirao rušenje njegovog prijedloga te nesuglasnost svojih vijećnika. (www.icv.hr, adf)