IT CENTAR U VIROVITICI Pokrenuta inicijativa kojom bi se u budućnosti osigurali bolji uvjeti rada za tvrtke iz tog područja

– Na Visokoj školi u Virovitici imamo preddiplomski studiji računarstva (programsko inženjerstvo nap.a.) i elektrotehnike (telekomunikacija i informatika nap.a.), a u našem Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici radi i djeluje Plava tvornica, višestruko nagrađivana IT tvrtka koja svoje znanje i softverska rješenje izvozi u Australiju, SAD, europske zemlje, Kuvajt… A kroz želju da u budućnosti imamo orijentaciju na razvoj IT industrije pokrenuli smo inicijativu za gradnju IT centra u Virovitici – istaknuo je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je u kratkim crtama navedenu inicijativu predstavio skupštinarima na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.

Naime, Virovitica u budućnosti želi postati „HR silicijska dolina“. Nositelj projekta bila bi Virovitičko-podravska županija, partner Grad Virovitica. Radilo bi se o multifunkcionalnom centru u kojem bi se smjestile IT tvrtke s ovog prostora, ali i oni koji žele djelovati u tom području, a sve na jednom mjestu koje bi takvim tvrtkama i ljudima koji bi radili u njima, ponudili optimalne uvjete za rad.

– Cilj nam je osigurati prostor za rad, rast i razvoj IT tvrtki u Virovitici, ali i Virovitičko-podravskoj županiji i to u središtu grada, svima na dohvat ruke, u neposrednoj blizini Visoke škole u Virovitici. Osim toga, u blizini uskoro počinje i gradnja Tehnološko inovacijskog centra za što smo već dobili sredstva za gradnju. Budući IT stručnjaci bi izlaskom iz Visoke škole ušli u prostor gdje će im se nalaziti posao. Ovo će biti doista, i fizički, provođenje ideje s fakulteta na posao. Zahvaljujem se na potpori u realizaciji ove ideje i Gradu Virovitici i tvrtki Plava tvornica. Ulaganje u obrazovanje je i ulaganje u našu budućnost, ulaganje u gospodarstvo i ostanak mladih u ovim krajevima – naglasio je župan Andrović.

Inače, iduće godine, prva generacija studenata računarstva Visoke škole završit će sa školovanjem i oni će se naći na tržištu rada, a budući IT centar ponudio bi im sve za rad i ostvarenje njihovih snova. U Virovitičko-podravskoj županiji su se povodili za sjajnim primjerom Osječko-baranjske županije, u kojoj je, prema podacima HGK ŽK Osijek, 2013. godine bilo 83 tvrtke iz IT sektora, a 2017. ih je bilo 149. I dok su te 2013. njihovi ukupni prihodi iznosili 83.426.000 kuna, oni su u 2017. narasli na 181.913.000 kuna, s time da je udio od prodaje u inozemstvo prošle godine iznosio 49 posto. Dobit je bila 35.044.000 kuna.

– I prema tom primjeru iz Osijeka, vidimo kako u zadnje dvije godine velik broj stranih tvrtki otvara svoje poslovnice u Slavoniji, a mi u Virovitičko-podravskoj županiji i gradu Virovitici u skoroj budućnosti želimo biti „HR silicijska dolina“ – zaključio je župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović.

Virovitičko-podravska županija je vodeća slavonska županija po izdvajanju za obrazovanje, a četvrta u Hrvatskoj. Prošle godine je Županija prva u Hrvatskoj, u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom VPŽ, u osnovnim školama, kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija, započela „STEM revoluciju“ za učenike petih razreda, dok se u ostatku RH ona provodila u šestim razredima. Bio je to projekt koji se provodio uz suradnju Ministarstva znanosti i obrazovanja. I to je pokazatelj kako se u Virovitičko-podravskoj županiji želi povećati razina IT znanja već u osnovnim školama, kroz uvođenje novih tehnologija. (vpz.hr)