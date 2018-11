MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Tolušić: “Manje administracije za uzgoj industrijske konoplje u Hrvatskoj”

Na dnevnom redu Hrvatskog sabora uskoro će se naći Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, u kojem je uvaženo višegodišnje zalaganje Ministarstva poljoprivrede za uklanjanje zapreka proizvodnji industrijske konoplje u Hrvatskoj. Naime, prema važećem Zakonu, industrijsku konoplju moguće je koristiti samo u medicinske, prehrambene, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe, a može se uzgajati na temelju izdane dozvole za uzgoj konoplje koja vrijedi jednu sjetvenu sezonu.

Industrijska konoplja biljka je koja ima široki spektar primjene i može se koristi u prehrambene, poljoprivredne, medicinske, farmaceutske, kozmetičke, veterinarske, građevinske, tekstilne, energetske i znanstvenoistraživačke svrhe pa je ograničenje da se konoplja smije koristiti samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje, domaće poljoprivredne proizvođače stavilo u neravnopravan položaj u odnosu na proizvođače u Europskoj uniji. Trenutna zakonska regulativa koja zabranjuje korištenje cijele biljke industrijske konoplje predstavlja ograničavajući faktor i onemogućava našim poljoprivrednicima realizaciju investicija i daljnji razvoj njihovih poljoprivrednih gospodarstava.

Domaći proizvođači smatraju da zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje ne bi trebalo vremenski određivati, s obzirom da je uzgoj konoplje moguć tijekom cijele godine. Nadalje, postupak za dobivanje dozvole za uzgoj, dodatno se produžava provjerama u Ministarstvu pravosuđa (Kaznena evidencija) radi dokazivanja da proizvođači nisu osuđivani za kazneno djelo zlouporabe droga, bez obzira što industrijska konoplja nije biljka od koje se dobiva opojna droga. Postojećim Zakonom, između ostalog, onemogućena je i proizvodnja sjemena za daljnju reprodukciju.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga definira se „industrijska konoplja“ kao konoplja koja se nalazi na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije sa sadržajem THC-a 0,2% i manjim i nije uvrštena u popis biljaka iz kojih se može dobiti droga. Time se omogućava korištenje cijele biljke industrijske konoplje u građevinskoj, tekstilnoj, kozmetičkoj industriji, autoindustriji, industriji papira te za proizvodnju goriva iz biomase, za razliku od dosadašnjeg stanja gdje se sjemenke navedenih sorti isključivo koriste u prehrambenoj industriji za proizvodnju hrane i hrane za životinje, a preostali dio biljke se morao uništiti.

Novi zakonski prijedlog predviđa i ukidanje obveze podnošenja zahtjeva za uzgoj te izdavanje rješenja o dozvoli za uzgoj konoplje. Proizvođači će se morati samo upisati u evidenciju bez dodatnog zahtjeva vezano za kaznenu evidenciju.

– Ovo je velika stvar za 80-tak domaćih proizvođača koji industrijsku konoplju uzgajaju na oko 1000 hektara, jer je ta kultura visoko dohodovna, od nje se radi cijeli niz proizvoda od prehrambenih do kozmetičkih, a u mnogim segmentima zamjenjuje skuplje i ekološki neprihvatljive sirovine. Očekujem da će domaći proizvođači pozdraviti ovaj potez jer im on otvara nove mogućnosti proizvodnje, a dodatan plus bit će i smanjenje administracije i procedura koje su uzgajivači do sada morali prolaziti svake godine – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

