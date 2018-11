Ovog vikenda u kinu PARK pogledajte: “Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela 3D” “Bohemian Rhapsody” i “Grinch”

Sadržaj filma: Nakon punih 18 godina, omiljeno zeleno gunđalo vraća se na velike ekrane i to ovog puta u animiranom obliku. Još zeleniji i još mrzovoljniji, odlučan je u namjeri da upropasti Božič u selu Whoville: “Danas ćemo raditi zločeste stvari, *i* radit ćemo ih sa stilom!” Illumination i Universal Pictures predstavljaju The Grinch, novu animiranu obiteljsku komediju temeljenu na obožavanom blagdanskom filmskom klasiku Dr. Seussa. Svima dobro poznato, cinično zeleno gunđalo odlučno je u namjeri da upropasti blagdane u selu Whoville, no, umjesto da on ukrade Božić kao što smjera, velikodušnost i bladganski duh mlade djevojčice preoteti će njegovo srce i možda čak spriječiti njegove zle namjere. (poslovnipark.hr)