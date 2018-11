PAPUK – SLATINA 1:0 Mimićeva “dijagnonala” na Radinkovića Orahovčane zadržala na vrhu

U sklopu 12. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, u Orahovici je odigran županijski derbi između domaćeg Papuka i Slatine. Prvo poluvrijeme je donijelo svega, a onog najvažnijeg – nogometa, bilo je najmanje. Naime, bilo je to 45 minuta nervoze, prekida, traženja pravde od strane suca, izležavanja, kartona, a nogometa nigdje. Ipak, krajem prvog dijela Papuk se nogometno probudio i stvorio nekoliko odličnih šansi.

Sjajni Marin Čavić prijetio je nekoliko puta no, gostujući vratar Radonjić je bio na mjestu. Pokušao je i Šantić glavom nakon udarca iz kuta, a kada je vratar Slatine već bio savladan, lopta je prošla milimetar pokraj lijeve vratnice i završila u gol-autu.

Srećom, drugo poluvrijeme je vratilo nogomet na travnjak. Papuk je zaigrao svoju igru, spustio loptu na zemlju i preciznom igrom od noge do noge počeo stvarati prigode. To se isplatilo već u 49. minuti kada je jednu dugu dijagonalu Mimića majstorski primio Radinković na desnoj strani, lakoćom se riješio svog čuvara i malo iskosa neobranjivo smjestio loptu u donji lijevi kut. Pogodak je još više podignuo Orahovčane koji su jurnuli i po drugi.

Prilike su se nizale, promašivali su Čavić, Mimić i Radinković, a najveću prigodu imao je desni bočni David Podboj koji je nakon udarca iz kuta primio odbijanac na nekih 17 metara, sjajno opalio, ruke su već bile u zraku, ali lopta je “liznula” desnu vratnicu i otišla van igrališta.

Od sredine drugog dijela budi se i Slatina pa s nekoliko brzih kontri dolazi do dvije sjajne prilike, gotovo zicera no, oba udarca gostiju završavaju pokraj vrata Varjačića. U finišu utakmice dobru priliku promašio je Papukovac Vuković, točnije njegov je udarac završio u bloku gostujuće obrane. Probao je i Čavić, no ostalo je tih “slatkih” 1:0 za Papuk i ostanak na čelnoj poziciji prvenstvene ljestvice.

-Očekivali smo tešku utakmicu, znamo da je Slatina dobra momčad i da će biti rovovska bitka. U prvom poluvremenu smo imali dvije-tri prigode, nismo zabili i malo nam se uvukla nervoza, ali eto na kraju smo zasluženo pobijedili. Na dečkima je nekakav pritisak, znaju da su vodeći i svim srcem to žele zadržati i onda u ovakvim utakmicama malo gube strpljenje kada lopta neće u gol. U poluvremenu sam im rekao da se smire, da igraju svoju igru, podignu agresiju i trku i sve će doći na svoje. Tako je i bilo, i našoj sreći nema kraja – kaže trener Papuka Darko Krsnik, a istaknuo je i igrača utakmice.

-Igrač utakmice je Benjamin Radinković, ne samo zbog pogotka, jednostavno je svojim prodorima izluđivao vezu i obranu gostiju, svaka opasna situacija pred njihovim golom išla je preko njega, a konstantno se vraćao i u pozadinu pomažući svojoj obrani – rekao je Krsnik i najavio posljednje jesensko kolo.

-Idemo u Garešnicu potpuno rasterećeno, mi smo lideri i neka drugi razmišljaju o nama, mi idemo samo na pobjedu – zaključuje Krsnik.

Trener Slatine Damir Pemper čestitao je Papuku na pobjedi.

-Čestitam Papuku i treneru Krsniku na zasluženoj pobjedi. Utakmicu je odlučila eto jedna greška naše obrane i zapravo ne mogu reći da sam nezadovoljan igrom svoje momčadi. Imali smo dosta prilika, nismo realizirali i to je to. Bila je to jedna čvrsta, utakmica, s puno prekida, posebno u prvom dijelu susreta i na kraju je otišla na stranu domaćina i to je nogomet. U sljedećem kolu nam dolazi Mladost iz Kloštra Podravskog, do sada smo dobili sve utakmice kod kuće i siguran sam da ćemo dobiti i ovu – rekao je Pemper.

-Ovo je pobjeda momčadi, svi smo zajedno to napravili. Naravno sretan sam zbog pogotka, ali momčad je ta koja zaslužuje sve pohvale i koja je zaslužna za vodeće mjesto na ljestvici – zaključio je igrač utakmice Benjamin Radinković.

(www.icv.hr, vg)