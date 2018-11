Tomislav Tolušić: “Rok za povlačenje sredstava iz EU fondova do 2023. godine”

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, komentirajući medijske napise da je Hrvatska iz EU fondova u 2018. godini povukla 2,7 milijardi kuna manje od planiranog, u ponedjeljak je izjavio da novac koji zemlji joj stoji na raspolaganju treba povući do 2023. godine. Tolušić je napomenuo kako su u resoru poljoprivrede dosad raspisani natječaji za oko 85 posto raspoložive alokacije, ugovoreno je blizu 60 posto, a oko 30 posto isplaćeno, piše Tportal.hr.

– Ove godine će u poljoprivredi biti iskorišteno oko 4 milijarde kuna od planiranih 4,5 milijardi. Ne mislim da je to malo. To je u redu. Iako imamo rok do 2023. godine, potrudit ćemo se da do 2020. godine ugovorimo, a nadam se i potrošimo sav novac. Tako bismo potpuno spremni dočekali novo financijsko razdoblje – rekao je Tolušić novinarima na marginama 21. posebnog godišnjeg sastanka Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna – ICCAT.

Napomenuo je kako u njegovom resoru proces u velikoj većini ovisi o samim poljoprivrednicima, koji dobivaju odluke i provode svoje projekte.

– Ne možemo ponekad točno znati hoće li ih provesti ovaj mjesec ili za tri mjeseca. Stojimo im na raspolaganju, jer smo osigurali povoljne kredite s već od 0,1 posto kamate u posebnoj liniji u HBOR-u i HAMAG BICRO-u. Ako imaju poteškoća s financiranjem svog dijela neka dođu u Ministarstvo poljoprivrede pa ćemo riješiti sve što možemo da povučemo sve novce do 2020. godine – naveo je Tolušić. (tportal.hr)