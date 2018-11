TRI KOLA DO KRAJA Virovitica u sredini, Pitomača može u gornji dom, ide li u Orahovicu jesenski naslov?

Kada pogledamo poredak nakon deset odigranih utakmica 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, jasno je da naši predstavnici odrađuju vrlo dobar posao, ali, neki su mogli i bolje. Do kraja jesenskog dijela ostalo je još tri utakmice, a mjesta za napredak ima.

PAPUK ORAHOVICA

Trenersku palicu u novoj sezoni ponovno je preuzeo trener Darko Krsnik, koji prije početka sezone nije mogao ni sanjati da će upravo njegov klub nakon deset utakmica biti vodeći i boriti se za naslov jesenskog prvaka. Na prvoj prozivci odazvali su se Eljfat Mehmedi, Matej Šimek, Matija Krsnik, Tomislav Bušljeta, Benjamin Radinković i Dragan Trupina, a klub je napustilo čak jedanaest igrača. Pred Krsnikom nije bio lak zadatak, ali zasukao je rukave i napravio ono što vjerojatno nije ni sam pomislio da je moguće, bar ne u ovoj sezoni. U cijeloj toj priči od velikog je značaja bio i povratak Marina Čavića iz Hrvatskog Dragovoljca, trenutno vodećeg strijelca kluba i lige, koji je uz pregršt asistencija upisao i deset pogodaka, a tijekom sezone ekipi se priključio i sjajni Borna Mimić. Iako je Tehničar bio vodeći od samog početka, Papuk je čekao međusobni sraz kako bi Cvetkovčanima pomrsio račune, ali to se nije dogodilo. Tehničar je pobjedom u Orahovici povećao prednost. Ipak, Papuk je nakon toga iz svake utakmice izvukao tri boda, a Tehničar je dva puta igrao neriješeno i Orahovčani su uspjeli skočiti na vodeću poziciju. Iako imaju isti broj bodova (24) momci iz Orahovice imaju bolju gol razliku. Što dalje? Ostale su još tri utakmice, ali neugodne. Papuk ide na “noge” križevačkom Radniku, zatim ga čeka domaća utakmica i županijski derbi protiv Slatine, a zadnje kolo posjetit će Garešnicu. Može li Krsnikova ekipa ostati na ligaškom tronu?

VIROVITICA

Momčad trenera Samuela Spudića u prvenstvo je startala porazom upravo protiv Papuka, a nakon toga uslijedile su odlične igre i pet uzastopnih utakmica bez poraza, što je Virovitičane držalo među prvih pet ekipa. Nakon pobjede u županijskom derbiju protiv Slatine, “nad Vegeškom se pojavio crni oblak”, a neugodna atmosfera trajala je tri kola u kojima su Virovitičani gubili, ali minimalno. Odsutnost nekoliko ključnih igrača u dvije utakmice i dva standardna vratara protiv Ferdinandovca platili su danak, ali sve se to brzo zaboravilo nakon nove pobjede, ovoga puta vrlo slatke, u županijskom derbiju protiv Pitomače. Virovitičani sada imaju 14 bodova, samo četiri manje od trećeplasiranog Radnika i na sedmom su mjestu, što je u ovoj ligi koja broji 14 klubova zlatna sredina. Virovitica u posljedna tri kola ima naizgled “lak” posao. Igraju protiv tri ekipe sa dna ligaške ljestvice, a to su Podravac iz Virja, Graničar iz Đurđevca i Tomislav iz Bereka. Spomenute momčadi zajedno su upisale bodova kao Virovitica sama, pa bi ovo za Spudićevu momčad trebao biti lak zalogaj, a ako se poklope određeni rezultati Virovitica bi mogla završiti jesenski dio kao trećeplasirana, što bi nakon svega bio odličan uspjeh.

SLATINA

Ekipa trenera Damira Pempera stoji uz bok Virovitici, na osmom mjestu i 13 upisanih bodova, ali do kraja ima težak posao. Težak udarac na otvaranju sezone bio je odlazak Danijela Ciglara, poznatog kao jednog od najboljih razarača protivničkih mreža u našoj županiji, ali dolaskom Čubelića i Jendrašića dobilo se na kombinatorici i sve je to lijepo izgledalo do županijskog derbija u Virovitici, a tada je klub napustio kapetan momčadi, Matija Bubaš, trenutno član zdenačke Sloge. Ipak, Slatinčani su nastavili dalje, igrali su “toplo-hladno” i evo ih na samo bod do Virovitice. Teško im je predviđati bolji rezultat od trenutnog jer, osim što igraju protiv jake Mladosti iz Kloštra Podravskog, moraju na županijski derbi u Orahovicu kod vodećeg Papuka. Ipak, Slatina je jedini naš predstavnik u 4. ligi koji nema poraz na domaćem terenu, a ako se tradicija nastavi do kraja, Pemper će biti vrlo zadovoljan i mirno čekati proljeće.

PITOMAČA

Nakon osvojenog drugog ligaškog mjesta prošle sezone i pobjede u finalu županijskog kupa protiv Suhopolja, sve je bilo jasno, ekipa je uglavnom ostala na okupu, a očekivanja su ostala ista. Ipak, Pitomačani su podbacili, a usred sezone klupu je napustio trener Anton Pranjić. Na “vruću” klupu sjeo je Goran Bosilkovski, u ulozi trenera-igrača, ali ništa bitnije u rezultatu nije se promijenilo. Kako god bilo, kada se pogleda ukupno bodovno stanje, to zapravo i ne izgleda tako loše. Četiri boda manje od Virovitice, tri od Slatine, a osam bodova od trećeplasiranog Radnika daju itekako pravo Begoviću, Julariću i ostatku ekipe da se nadaju prezimljavanju u gornjem domu tablice. Slijede dva teška gostovanja u Ferdinandovcu i Cvetkovcu, ali sve je moguće.

