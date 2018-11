U petak ne propustite crnu komediju HNK Osijek “Richard III Grbavi”

Kazalište Virovitica pozivas vas u petak, 9. listopada s početkom u 19:30 sati na crnu komediju HNK Osijek “Richard III Grbavi”, autora i redatelja Damira Mađarića. “Richard III Grbavi” je komad o borbi dvoje ljudi, drama o preživljavanju kakve se svakodnevno vode. Nesmiljeno i brutalno, do istrebljenja. U predstavi glume Vladimir Tintor i Petra Blašković. Cijena ulaznice 30 Kuna.

– Kao prvo: nastao je na nagovor i poticaj gospodina Božidara Šnajdera. Ušao sam u sobu gospodina intendanta sa željom da dogovorim režiju, a izašao sam s namjerom da nešto napišem. Jer, prvo pitanje intendanta je bilo: “Pišeš li što?”. Naravno pisao sam i pišem, ali ne smatram se u prvom redu piscem. Redatelj, da, i ponekad, možda, pisac. I tako je nastao tekst za Noćnu scenu; za glumca i glumicu. Komedija u začetku, a na kraju tragedija. Čini se da ne znam pisati komedije, to jednostavno nije moja domena. Tekst mora biti mješavina jednog i drugog! I tužnog i smiješnog. Tako da se nakon prvoga čitanja ispostavilo da je Tonka, glavno lice komada, “užas i strava” od žene, mada je nisam htio tako napisati niti mi se činila tako strašnom kada sam tekst sam čitao. Ali u interpretaciji glumaca to je dobilo nove dimenzije i oblike. Tonka je postala ono nešto što gnjete, podčinjava, lomi i uzima. Krsto je postao onaj koji se slomio, onaj koji se izvlači iz zagrljaja smrti, ako smijem tako reći, i ponovno u tu smrt upada mimo svoje volje i htijenja. Tonka je neka vrsta sudbine koja ga je zadesila, a u tu jamu sudbine povlači i nju. “Richard III Grbavi” je komad o borbi dvoje ljudi, drama o preživljavanju kakve se svakodnevno vode. Nesmiljeno i brutalno, do istrebljenja. Naravno da u svijetu oko nas ima i sretnih ljudi, ljudi koji se vole, ali moram reći da je pitanje dokle će se voljeti. Naravno ne treba u sve to vjerovati, sve su to bajke – rekao je redatelj o ovom komadu. (www.icv.hr)