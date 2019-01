PROJEKT “TOURISM 4 ALL” Održana 3. radionica na temu “Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda”

U Informativno edukativnom centru-hostelu Dravska priča, održana je 3. od planirane četiri radionice na temu “Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda”.

Radionica je dio projektnih aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i mađarskog partnera na projektu SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., u sklopu provedbe projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park, odobrenog kroz 1. poziv programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., HUHR/1601/2.1.2/0014.

Postav i sadržaje Centra, studentima i profesorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici i Sveučilišta iz Kapošvara predstavila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije Tatjana Arnold Sabo.

Projekt obnove dvorca Janković u Suhopolju i ulaganja u dodatne sadržaje namjenjene posjetiteljima, ispred Virovitičko-podravske županije kao vodećeg partnera na projektu, sudionicima radionice predstavila je Helena Hegediš. Buduće sadržaje i turističku ponudu Kurije Janković prezentirala je voditeljica Kurije Janković, Sanja Sudar, a turističke atrakcije Zselici Csillag parka promovirala je Zita Kiss iz SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co, prikazom kratkog promotivnog filma.

Turistički sadržaji, ponuda i atrakcije koje su imali prilike upoznati, sudionici radionice iskoristili su u zadatku kreiranja zajedničkog turističkog proizvoda. Slijedi održavanje četvrte radionice u Mađarskoj.

