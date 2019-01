”Zdenačko čijalo” – Slavonski starinski običaji živjet će vječno

17 godina vrijednog rada i truda čuvanja narodnih običaja svoga kraja želeći ih sačuvati od zaborava nije nimalo lako, ali itekako se može. Još kad to radiš s osmijehom i ogromnom voljom onda vrhunski rezultat nikada ne izostaje. Priča je ovo udruge Rukotvorine Zdenci koja je po 17. put organizirala manifestaciju ”Zdenačko čijalo”, prikaz starog slavonskog običaja čijanja perja i ove godine pod pokroviteljstvom Općine Zdenci.

Manifestaciju je otvorio načelnik Tomislav Durmić:

– Moram pohvaliti i zahvaliti se udruzi Rukotvorine koja puno radi, žene se trude da očuvaju ove naše stare običaje. Posebno je zanimljivo da svake godine vidimo nešto novo u ovoj manifestaciji, uvijek je zanimljivo, a sve vezano uz vraćanje svih nas u one davne dane i kako je tada bilo lijepo i zabavno. Nije bilo društvenih mreža i ”lajkova”, nego su ljudi između sebe pričali, nazdravljali i hvalili jedan drugome šljivovicu, a ne komentare i objavljene slike. Prelijepo je biti večeras ovdje i uživati u narodnoj nošnji, tamburici i slavonskoj pjesmi te jednom običaju koji uz ovako vrijednu udrugu nikada neće izumrijet – rekao je Durmić.

U nastavku programa članice udruge Rukotvorine tradicionalno su prikazale običaj samog čijanja perja te događanja u jednoj kući kada se ovaj posao odvijao:

– Od svetkovine Tri kralja do Korizme, svake subote navečer bilo bi čijalo. Obično bi se od čijanog perja pravili jastuci, jorgani i perine kao miraz za djevojku koja se sprema za udaju. U dobar jastuk stane tri kile, a u perinu 9 kila perja pa sad treba računati koliko je perja trebalo iščijati za šest jastuka i tri perine i dva jorgana. Perje je uglavnom bilo od gusaka, nešto malo odo pataka, a nije to bio samo posao, to je bilo i druženje, to je za žene i djevojke bio subotnji izlazak. Danas gotovo da više i nema gusaka, možda samo pokoje domaćinstvo još ima, ali to nije dovoljno da bi se skupilo i za jedan jastuk. Druga su vremena, ali mi zato čuvamo ovaj običaj koji je toliko bio poseban, spajao je ljude, stvarao nove ljubavi i uveseljavao seoska domaćinstva – rekla je predsjednica Rukotvorine Rajka Abramović.

Nakon prikaza čijala, kazališnom predstavom o ljubavi predstavila se dramska sekcija KUD-a ”Lipa” Nova Bukovica, a zatim su se pjesmama i plesovima Slavonije predstavili članovi KUD-ova ”Zdenac” Zdenci i ”Slavonac” Podravska Moslavina. Tradicionalne pjesme s čijanja kod slovačkog naroda u Hrvatskoj zapjevale su članice Matice Slovačke Zokov Gaj, a na kraju manifestacije svoje literarne uratke o čijalima, Zdencima i Slavoniji pročitala je samouka spisateljica Marica Vidaković:

– Što reći na kraju nego se od srca zahvaliti svim mojim članicama udruge koje su uložile nemjerljiv trud u sve ovo, hvala našoj Općini Zdenci i načelniku Tomislavu Durmiću koji nas vjerno prate, hvala svim našim gostima i publici koja je i ove godine napunila Dom kulture i medijima koji nam pomažu da ovi stari običaji žive vječno – zaključila je predsjednica Abramović. (www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)