Djelatnici Flore nastavili s orezivanjem platana pored crkve sv. Roka u Virovitici

Dolaskom ljepšeg vremena, nastavljeni su radovi na orezivanju i uređenju platana pored crkve sv. Roka u Virovitici. Od utorka djelatnici Flore VTC rade na održavanju platana čije su krošnje počele ugrožavati virovitičku crkvu.

Podsjetimo, plan održavanja platana izradio je Arboring, tvrtka za arborikulturu, urbano šumarstvo i šumarstvo koja ujedno vrši i nadzor radova. Plan uređenja predstavljen je prošle godine na tribini u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, gdje je Fran Poštenjak, stručnjak za arborikulturu, urbano šumarstvo i šumarstvo, govorio o konkretnim postupcima kojima će se očuvati zdravlje i izgled platana.

Ovaj projekt podržao je i Konzervatorski odjel Ministarstva kulture koji ističe kako prekomjerno narasla krošnja zatvara pogled na najvažniji spomenički kompleks u gradu, Franjevački samostan s crkvom sv. Roka te ga izravno ugrožava jer za vrijeme padalina baca vlagu na tek obnovljena pročelja, a lišće zatrpava oluke i otežava odvodnju padalinskih voda. Navedeni bi se problemi trebali riješiti stručnim orezivanjem, a kao trajnije rješenje, konzervatori ističu samo dobro promišljenu i detaljno projektiranu rekonstrukciju gradskog zelenila na toj lokaciji.

Radovi će trajati do petka, a za to vrijeme je zatvoren promet od 7.30 do 17 sati na Trgu kralja Zvonimira između raskrižja s Trgom kralja Tomislava i Ulicom Vladimira Nazora. Kako bi se izbjegle gužve pred kraj radnog vremena, promet će se privremeno otvarati od 14,45 do 15,30 sati.