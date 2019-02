VRIJEME JE ZA KAZALIŠTE Crna komedija “Komšiluk naglavačke” otvorit će 15. Virkas

Ovogodišnji 15. Virkas u subotu, 9. veljače, otvorit će premijera predstave “Komšiluk naglavačke” Nine Mitrović u suradnji Kazališta Virovitice i GK Zorin dom Karlovac te u režiji Darija Harjačeka.

O predstavi:

“Rijetki su tekstovi u vrhu suvremene hrvatske dramatike poput Komšiluka naglavačke Nine Mitrović: crna komedija u nadrealnom ključu kroz koju se prepliću apsurd i nemilosrdna dijagnoza hrvatskog društvenog bića i kolektivnog nesvjesnog. U njezinom theatrum mundi smještenom u 22-katni neboder sve vrvi od mržnje, bujaju frustracije, bijes i osveta, i sve je zaliveno alkoholom zasićenim očajem, boli i bespomoćnošću.

Huklija, radnik-udarnik, graditelj tog nebodera i njegova prva žrtva; on je paradigma svih padova našeg suvremenog društva; simbol propasti radničke klase i ponajviše, Huklija kao neki postsocijalistički, tranzicijski Vergilije koji vodi umrle likove ovog komada i nas skupa s njima kroz Čistilište – jer su kroz Pakao već prošli. Sve čemu svjedočimo tek je krajnja posljedica (zlo)djela, dugotrajnih frustracija, nemoći i bijesa. Komšiluk naglavačke se, u tom smislu, odvija po zakonitostima ‘dramaturgije ledenih brjegova’: dio smo završnih činova ljudskih i obiteljskih drama, kada se u kondenziranoj realnosti perspektiva sužava na jednu točku i kada svi drugi izlazi postaju nemogući. Tom sužavanju perspektive obilato kumuje alkohol, vjerni suputnik tamne strane naših duša. Stanovnici Komšiluka naglavačke su pripadnici različitih klasa, od više, srednje do radničke, međutim, nositelji svih priča s tragičnim ishodom isključivo su muškarci. Ženski likovi u drami su u funkciji neuspješnih partnerica-njegovateljica, suputnica koje žive u iluziji, samotarki ili jednostavno, žrtve. Žrtve su u krajnjem ishodu dakako svi, i žene i muškarci, no stupanj provođenja slobodne volje različit je kod jednih i kod drugih. I na sve to i kroz sve to smijeh, jer svako višeslojno sagledavanje ljudi u ekstremnim situacijama neizbježno je i smiješno. To je zakonitost života i njegova bit.” (www.icv.hr)