APEL PČELARA POLJOPRIVREDNICIMA Ne tretirajte biljke dok su pčele na njima!

Izumiranje pčela na cijelom planetu već je godinama ozbiljno pitanje o kojem promišljanju i znanstvenici i poljoprivrednici. Jedan od uzroka izumiranja je i prevelika količina kemijskih sredstava korištena u proizvodnji hrane. Da je stanje u Hrvatskoj također zabrinjavajuće, upozorava prvi čovjek u hrvatskom pčelarstvu, Željko Vrbos, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza. Apelira na stručne službe da provedu edukaciju samih proizvođača o najboljem vremenu prskanja biljke.

– Zašto se voćke moraju prskati u cvijetu, u pola dana, kada su na tim voćkama pčele? Struka bi trebala sve proizvođače upozoriti i zbog toga nastaju ogromne štete. Kad pčela opraši biljku, primjerice, šljivu, tada je toj voćki povećana rodnost za 90 posto. Ako se tretira u vrijeme dok je pčela na njoj, neće doći do oprašivanja, a pčela može stradati. Hajdemo predložiti da se voćka tretira u 19 sati ili kad već struka kaže da je najbolje vrijeme za taj posao – apelira Ž. Vrbos koji kaže kako će se takvim, racionalnijim, prirodnijim i najučinkovitijim promjenama smanjiti štete, a povećati proizvodnja. Pčelarima je ovih dana problem i tretiranje uljane repice, a koja im je prva jača paša u godini.



– Nepojmljivo je da ne možemo doći na početak cvatnje jer se nakon 25-30 posto cvatnje repica tretira insekticidima protiv sjajnika. Struka kaže da se tretirati mora prije same cvatnje, u fazi pupova, no ne znam zašto to neki rade sada jer nema puno efekta, a prave veliku štetu pčelama – objašnjava Ž. Vrbos. Hrvatska je ipak u odnosu na prošle godine napravila značajan korak, kaže ovaj iskusni pčelar.

– Napokon smo uspjeli zabraniti upotrebu neonikotinoida u zaštitnim sredstvima u Hrvatskoj, za razliku od drugih zemalja, to je mali, ali značajan pomak – smatra naš sugovornik. (www.icv.hr, mlo)