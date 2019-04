DINO JELUSIĆ UŽIVAO NA ODMORU U VIROVITICI Bili smo na kavi s pobjednikom showa “Zvijezde pjevaju”

Iako ga ljudi, osobito zadnjih nekoliko dana, prepoznaju kao “mentora pobjednika” televizijskoga showa “Zvijezde pjevaju”, Dino Jelusić puno je više od toga.

Ovaj perspektivni pjevač godinama gradi vrlo uspješnu inozemnu karijeru. Između proba sa svojim bendom “Animal drive”, snimanja vokala, Skype sessiona sa producentima “Trans-Siberian Orchestra”, glazbene akademije, obitelji i prijatelja, Dino je uspio pronaći vremena i za sudjelovanje u 8. sezoni HRT-ova showa 2Zvijezde pjevaju”. Nakon burne sezone, Dino je odmor potražio u našem malom gradu, u kojem je uživao u druženju s prijateljima, a redakcija ICV-a ga je “ukrala” na nekoliko minuta.

U show “Zvijezde pjevaju” Dinu je pozvala Snježana Nožinić, koja je napustila uredništvo showa te ju je zamijenila Uršula Tolj, koja je kako D. Jelusić kaže, odradila odličan posao, a Taru i Dinu spojio je Nikša Bratoš.

-Tara Thaller najbolja je varijanta koju sam mogao dobiti, ne može bolje – istaknuo je Dino te dodao kako je prva proba bila kod Tare u podrumu u kojemu njezin otac ima svoj mali studio.

– Kao prvu pjesmu isprobali smo Beneath your beautiful, ja sam krenuo svirati, Tara je krenula pjevati. Bio sam oduševljen kada sam skužio da ona zna pjevati, a i frazirati također. Bez problema je svladala i drugi glas pa smo upravo tu pjesmu htjeli svirati na prvom nastupu, no dvoumili smo se između trenutno popularne Shallow, a na kraju smo se odlučili za I can’t stop loving you Michaela Jacksona, jer nam se činila kao pun pogodak – kazao je Dino.

Da je puno lakše raditi s glumicom, potvrdio je i sam Dino. Glumci su, može se reći, u prednosti od drugih natjecatelja, jer sam glumački poziv podrazumijeva da glumac zna pjevati. No da bi bila izvedba savršena, pobrinuli su se mentori Showa.

-S Tarom je bilo odlično raditi jer bih je jednom iskorigirao i ona bi odmah to zapamtila i primijenila već u drugom pjevanju – pohvalio je Dino svoju partnericu.

Sama završnica showa bila je jako napeta. Ulozi su bili veliki jer su se u finalnoj večeri pjevale čak tri pjesme, što je zbilja mnogo posla u samo tjedan dana. Najmlađi par emisije, večer je otvorio s “Dream a little dream of me”, uslijedila je “Freedom” Arethe Franklin te “Molitva” od Parnog Valjka. Par je za svaku izvedbu dobio maksimalnih 40 bodova žirija, no o pobjedniku je odlučivala publika. Do samoga kraja nije se znalo tko će pobijediti.

-Kada su Borko i Jelena ispali, ja sam prestao vjerovati u to da je tu bitno pjevanje. U polufinalnoj večeri, ostali smo Tara i ja i Borko i Jelena, s obzirom da su oni bili odlični, mislio da nemamo šanse za opstanak. Tada sam rekao Tari da ne smijemo fantazirati o pobjedi, da je važno otpjevati najbolje što možemo pa što bude – bude – istaknuo je Dino.

PRIVATAN ŽIVOT OSTAJE – PRIVATAN

Iako se oko pobjedničkog para još od prvog nastupa na emisiji “diže prašina”, Dino i Tara na sudjelovanje u showu gledaju s prijateljske strane. Zadnjih nekoliko dana svjedočili smo mnoštvu stranica društvenih mreža koje su natjecateljski par željeli spojiti u ljubavnu vezu, no Dino i Tara isticali su svoj prijateljski odnos.

-Čim sam je prvi puta vidio i upoznao, znao sam da će tabloidi pisati takve naslove. Kada smo prvi puta stali pred kamere, svi su govorili kako smo idealan par i kako među nama vlada odlična kemija – rekao je Dino, koji sve to smatra dijelom showa.

-Super mi je što smo i Tara i ja pristali na to i odradili prisnost, kakvu jedna ljubavna pjesma zahtjeva, skroz profesionalno i lako – istaknuo je.

Baš kao i svi profesionalci, Dino želi da se njegovo ime pamti po kvalitetnoj glazbi, po talentu i odličnome pjevanju te da ljudi kupe kartu za koncert zbog glazbe, a ne zbog one u čijem se društvu nalazi kada se kamere ugase.

-Trudim se zadržati svoj privatni život samo za sebe, a novinari su počeli pretjerivati pa sam se u potpunosti prestao izjašnjavati u vezi moga ljubavnoga života – rekao je Dino dodavši kako je apsurdno da se jedna obična igra palcima u “Backstage-u” podmeće kao “ljubavno češkanje”.

TALENT KOJI PLODNO TLO NE PRONALAZI U HRVATSKOJ GLAZBENOJ SCENI

Dinu Jelusića mnogi, osim po aktualnoj pobjedi u showu “Zvijezde pjevaju” pamte i po pobjedi na dječjem Eurosongu sa pjesmom “Ti si moja prva ljubav”, no on glazbenu karijeru gradi diljem Europe i Amerike obilazeći SAD na turnejama s poznatim rock bandom “Trans-Siberian Orchestra” poznatom po vrhunskim članovima i najvećem rock spektaklu na svijetu. Njegov rad i trud naišli su na plodno tlo te Dino danas blisko surađuje s Alom Pitrellijem, Andrew Ross-om, Angus Clark-om, Blas Elias-om, Jeff Scott Soto-m i mnogima drugima. Dino će ove godine po četvrti puta ići na turenju s rock bandom TSO, pa ne krije kako se uz poznata lica američke rock scene osjeća kao doma.

-Zbog showa Zvijezde pjevaju nisam stigao snimiti video koji im dugujem za novu turneju, no, uskoro idem snimati pjesmu za album koji sam htio snimati prije turneje ali je nisam stigao završiti – istaknuo je ponosno Dino te se osvrnuo na komentare domaćih autora koji su tek sada shvatili koliki je Dinov talent.

-Često me pitaju gdje si ti do sada bio, a ne znaju da sam tu cijelo vrijeme, da uporno radim, skladam i pišem tekstove – skromno je rekao Dino dodavši kako će i dalje nastaviti razvijati se kako na hrvatskoj tako i na inozemnoj glazbenoj sceni.

