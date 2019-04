FOTO Čačinačka Mladost golovima Čavića i Jukića do pobjede nad Bušetinom 1947.

Nogometaši čačinačke Mladosti upisali su vrijedne bodove u sklopu 18. kola 1. ŽNL VPŽ. U čačinačku “Rupu” stigla je Bušetina 1947. i pokazala se kao tvrd orah za Mladost.

Iako je domaćin od prve minute kontrolirao igru, imao veći posjed, Bušetina se bolje snašla u 20. minuti kada je pogodio Pavlak. Mladostaši su i dalje stiskali, a taj uporni pritisak im se isplatio u 43. minuti kada je sjajni Periša uputio dubinsku loptu koju je prihvatio Čavić i poentirao za poravnanje.

U drugom dijelu ista slika, Mladost je tražila pogodak, promašila nekoliko izglednih prigoda, a Bušetina je čekala svoje iz kontre. No, u 65. minuti susreta loptu je nekih 30-ak metara od vrata primio ponajbolji igrač susreta Stipe Čavić, obišao dvojicu igrača, ušao u kazneni prostor gdje ga potpuno neoprezno ruši gostujući obrambeni igrač i sudac Loparac odmah pokazuje na bijelu točku.

Loptu je namjestio mladi Jukić, i mirno poslao vratara u jednu, a loptu u drugu stranu. Do kraja susreta bilo je nekoliko prigoda na obje strane, no bodovi su ostali u Čačincima.

-Pobijedili smo, to je najvažnije. Opet nam se pojavio taj problem same završnice, nikako da te izgledne situacije pospremimo u mrežu, ali ipak čestitam ekipi, zasluženo smo dobili. Mogu samo vjerovati da ćemo konačno jednu utakmicu dobiti mirno bez stresa i živciranja – kaže trener Mladosti Velimir Tresk te najavljuje 19. kolo i derbi sa zdenačkom Slogom:

-Sloga je sigurno jedna od najjačih momčadi u ligi i bit će to definitivno najzahtjevnija utakmica do kraja sezone. Bit će to prava utakmica, mi ćemo konačno biti kompletni i ako budemo stvarali prigode i, recimo to tako, provocirali taj pogodak, vjerujem da će nas to i nagraditi – zaključio je Tresk te istaknuo Stipu Čavića kao igrača utakmice:

-Što reći, tvrda i zahtjevna utakmica u kojoj smo se mi bolje snašli i zasluženo pobijedili. Stvaramo jako puno prigoda, ne znam što se događa u toj završnici, ali ako tako budemo nastavili, krenut će nas sigurno. Čestitam cijeloj ekipi na borbenosti i zapravo je ekipa igrač utakmice – rekao je Čavić.

Mladost Čačinci – Bušetina 1947. 2:1

Igrač utakmice: Stipe Čavić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)