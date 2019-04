FOTO Papuk rutinski preko Mikleuša do polufinala Županijskog kupa, domaćima pomogao legendarni Ivica Marjanović

U četvrtzavršnici Županijskog nogometnog kupa Papuk je rutinski slavio u Mikleušu protiv istoimenog protivnika. Na kraju je bilo 1:5, a pogotke za Papuk zabili su Marin Čavić dva, po jedan Šantić i Radinković, dok je jedan pogodak bio autogol.

Papuk je poveo već u prvoj minuti susreta. Nakon udarca iz kuta s desne strane odlično je skočio Šantić i precizno poslao loptu u donji desni kut vratara Mikleuša. Činilo se kako će Papuk lako do pobjede, no momčad Darka Krsnika se naglo opustila, počela nizati velike pogreške na sredini terena, no unatoč tome, stvorila je nekoliko izglednih prigoda, a najveća je bila Marina Čavića koji je sjajno opalio s nekih 20 metara, ali je lopta samo očešala vanjski dio lijeve vratnice.

Greške Papuka u veznom redu osvetile su im se sredinom poluvremena, kada su domaćini vješto ukrali loptu, a Kraljik ju sjajno uputio u for mladom Rukavini. Rukavina je izašao sam pred Papukovog vratara Varjačića i mirno pokraj njega poentirao u bliži kut. Papuk je pokušao stisnuti, stvorio još nekoliko poluprilika i kada se očekivao remi na odmoru, u 45. minuti ukazao se Radinković koji je sjajno obišao nekoliko igrača, izašao sam pred vratara Mikleuša i uputio udarac koji završava na vratnici, ali na loptu nespretno natrčava domaći branič i šalje loptu u vlastitu mrežu.

U drugom dijelu Papuk je doslovno odradio posao, dva puta je poentirao Čavić i jednom Radinković.

-Bio sam strašno ljut na poluvremenu. Ne sjećam se kada sam zadnji put podigao ton na igrače, ali sada sam morao jer je u tom prvom dijelu bilo toliko neshvatljivih pogrešaka, kakve nikada ne radimo. U drugom smo stali na loptu, odigrali puno obolje i zasluženo pobijedili – rekao je trener Papuka Darko Krsnik.

U ovoj utakmici treba svakako spomenuti nastup legende nogometa ovoga područja Ivice Marjanovića, koji je u 45. godini života obukao dres Mikleuša i pomogao svojoj ekipi protiv svog matičnog kluba.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)