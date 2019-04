FOTO Učitelji i učenici Osnovne škole Mikleuš posjetili Bugarsku u sklopu Erasmus+ projekta

U sklopu Erasmus+(KA2) projekta naziva “Together + for each other = friends”, učitelji Osnovne škole Mikleuš Slaven Mađarić, Jurica Kralik i Andrea Bračun te učenice Antonela Baltić, Ivana Dorinka i Jana Grabar bili su u posjetu školi Luben Karavelov iz Burgasa (Bugarska).

Ovo je druga od planiranih tri mobilnosti na koje uz učitelje idu i učenici (na još dvije mobilnosti putuju učitelji sami). Mobilnosti podrazumjevaju, uz stručna usavršavanja, putovanja učitelja i učenika u zemlje partnera (Poljska, Bugarska, Njemačka i Turska).

Tamo su predstavili vlastite multimedijske materijale za uporabu u nastavi njemačkog jezika. Sudjelovali su i na mnoštvu radionica na kojima su se upoznali s bugarskom dječjom književnošću, plesom i glazbom.

U Burgasu i nekim okolnim gradovima posjetili su nekoliko muzeja i razgledali mnoštvo religijskih objekata. Imali su čast biti i na prijemu kod dogradonačelnice i u Europskom informativnom centru.

Za provedbu projekta odobreno im je 26.574 eura od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

(os-mikleus.skole.hr)