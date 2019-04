HVIDRA SLATINA Filmom “Štafeta smrti” podsjetit će na hrabrost hrvatskih branitelja

Udruga HVIDR-a Slatina poziva vas na dokumentarno-igrani film Nade Prkačin ”Štafeta smrti”, koji će biti prikazan u petak, 10. svibnja, u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina s početkom u 16:30 sati.

Priča je to o 11-orici gardista koji su svojim tijelima ”čistili” minsko polje kako bi omogućili hrvatskim civilima iz okupiranih Bogdanovaca da dođu do slobodnog teritorija, a podsjeća na konkretne događaje iz Domovinskog rata koji su se zbivali od 10. do 22. studenog 1991. godine u minskom polju nedaleko od Marinaca. Od 11 hrvatskih branitelja danas su živa samo dvojica: Ivica Jurčan i Đuro Kovačević. Oni su i glavni pripovjedači strahota kroz koje su prolazili preživjeli, ali teško ranjeni sudionici ”štafete smrti”.

Smisao filma je podsjetiti na hrabrost hrvatskih branitelja i nesebično žrtvovanje za slobodnu i neovisnu Hrvatsku bez obzira na kojim se hrvatskim bojišnicama nalazili.

Projekcija filma je besplatna. (www.icv.hr, adf)