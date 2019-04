Samo ih je dvoje, a zvuče kao orkestar: Tihomir Sabolić i Perica Mihaljević su Duo Cantabile

Mnogo ‘priučenih glazbenika’ danas oduševljava narod prepoznatljivim obradama. S druge strane, rijetki su profesionalni, akademski školovani glazbenici koji će publici ponuditi vrstu glazbe koja nije ‘teška’, a ljudima opet prepoznatljiva i ugodna za slušanje. U potonjem su uspjeli Perica Mihaljević, profesor klavira, i Tihomir Sabolić, profesor gitare Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, a koji su 2017. godine osnovali instrumentalni, komorni sastav „Duo Cantabile“. Ime je nastalo iz želje da instrumentalnu glazbu slušatelju prenesu pjevno i nježno, kažu nam. Sam naziv je sastavljen od talijanske riječi za dvoje te od uputstva „cantabile“ koji se često nalazi na početku skladbe kao dinamička oznaka, a označava pjevnost.

SLUŠLJIVA ZA SVAKOG

Njihova je želja svirati kvalitetnu, instrumentalnu glazbu koja je slušljiva, koja nije trivijalna, a opet dovoljno ozbiljna da bi je slušali i akademski glazbenici, glazbeni sladokusci te oni koji vole slušati glazbu, ali se u nju ne razumiju. Prepoznatljiv i uhu ugodan zvuk Dua Cantabile proizvodi Tihomir S. na klasičnoj ili akustičnoj gitari i Perica M. koji svira električni klavir.

– Električni klavir meni je predstavljao izazov, iako je među nama akademicima niže rangiran. Ipak je to instrument koji donosi vjerne zvukove drugih instrumenata. S obzirom na to da takva ‘naprava’ nudi neke programerske postupke u sebi, električni klavir koristim kao sredstvo aranžiranja i orkestriranja, tako da su naše skladbe zapravo zvukom puno bogatije nego što je tako izgledom – istaknuo je Perica M.

Svirajući za dušu, ovi iskusni profesori na pozornici zvuče kao pravi mali orkestar. Iako ih je dvojica, kažu, iz zvučnika izlaze zvukovi oboe, flaute, gudača, zvona i svašta drugo. Perica se uvijek potrudi dati orkestraciju cijele pjesme, a Tihomir ima istaknutiju ulogu, odnosno, on je taj koji vodi melodiju.

– Prvobitan cilj bio je da obrade koje sviramo nisu solističke, odnosno da svatko svira na svojem instrumentu, ali i da se čuju i drugi zvukovi. Tu orkestraciju Perica radi na električnom klaviru – sviramo dvojica, a zapravo zvuči kao cijeli orkestar – rekao je Tihomir.

OBRADE POZNATIH DJELA

Kako profesor Mihaljević kaže, električni klavir je „igračka“ oko koje se zaista treba potruditi. Nakon toga, odabrati i pravi zvuk, ovisno o pjesmi i mjestu gdje se svira. Onaj koji radi orkestraciju, treba znati mogućnosti instrumenta čiji zvuk koristi. Primjerice, koristi li izvođač zvuk flaute, treba znati što flautist tehnički može odsvirati, pa je onda zadatak klavijaturista vjerodostojno tu dionicu flaute i odsvirati.

U redovitom repertoaru koji izvode može se naći glazba s potpisom, odnosno, klasična i filmska glazba, pokoji evergreen te naše domaće dalmatinske i tamburaške skladbe. Važno je znati da su to sve obrade i da ne postoje originalna djela. Njihova glazba je intimna i ambijentalna, uhu je ugodna i sluša se s užitkom. A uživa i Duo Cantabile.

-Guštam u svemu, barem ja. Svirati s Pericom za mene je nešto posebno, njegovo me znanje i talent oduševljavaju. Spomenuo je da sviramo sebi za dušu, to se osjeća dok sviramo i nadam se da će to osjetiti i drugi – kroz osmijeh rekao je Tihomir.

BOGATSTVO ZVUKA

U prilog riječima profesora Sabolića idu i komentari onih koji su ih slušali. Njihova glazba ne stvara puno zvuka, već je taj zvuk bogat, s mnogo boje te je sve u laganom pianu, kako bi ljude potaknuli da slušaju. U uhu slušatelja njihova glazba je meditativna, bez opterećenja i izvrsno pristaje crvenom ambijentu, u kojem animiraju nedjeljnu liturgiju.

Uz instrumentalni dio, često im se pridruži i kolegica Ana Filipović, profesorica solo pjevanja u istoj školi, koja svojim glasom još dodatno upotpunjuje skladbe koje sviraju. Tako se ‘duo’ u trenu pretvori u fantastičan ‘trio’. „Duo Cantabile“, kao samostalni instrumentalni sastav, do sada je imao tri službena koncerta; u crkvi sv. Leopolda Mandića i dva koncerta u crkvi sv. Roka. Ovaj duo svaku treću nedjelju u župnoj crkvi animira misno slavlje i nerijetko izazovu ovacije publike. U pripremi je i koncert koji će održati na Uskrs na večernjoj misi u crkvi u Virovitici, a iza toga će biti jedan kraći program u kojem će publika moći još pobliže upoznati ovaj zanimljivi glazbeni dvojac.

ELEKTRIČNI KLAVIR PRUŽA RAZNE MOGUĆNOSTI SVIRANJA

Električni klavir zapravo je imitacija klasičnih klavira. Zvukovi na električnom klaviru snimljeni su i vrlo vjerni originalnim zvukovima. Danas postoje razne vrste klavira; klasični klaviri, pijanina kao kućna izdanja klavira te razni sintesajzeri i električni klaviri.

Proizvođači su imali na umu činjenicu da mnogo ljudi danas živi u stanovima te su počeli proizvoditi električne klavire koji imaju svoj potenciometar, odnosno mogu se stišati ili uključiti slušalice na njih, tako da oni koji sviraju ne smetaju susjedima. Nakon te početne inicijacijske prilagodbe instrumenta počeli su se stavljati i razni drugi zvukovi i efekti, tako da se na električnom klaviru ne mora svirati samo s jednim zvukom klavira, nego se otvara mogućnost sviranja s više zvukova. Razne su mogućnosti, od sobne atmosfere ili koncertne dvorane do efekta crkve. (www.icv.hr, lmh; foto: L. Martinko Hock)