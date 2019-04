VIDEO Na nebu iznad Virovitice “Krila oluje” predstavila svoj jedinstveni letački program

Akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Krila Oluje” danas (petak) je u Virovitici povodom 25. obljetnica 81. gardijske bojne izvela jedinstveni letački program. Četiri pilota s avionima iz sastava Eskadrile aviona 93. zb. izvela su spektakl iznad Virovitice pri čemu su letjeli na nekoliko stotina metara iznad brojnih građana koji su podržali ovo veliku obljetnicu.

“Krila Oluje” utemeljena su 5. kolovoza 2005. na 10. obljetnicu VRO “Oluja”, a ukupno su ostvarili 200-tinjak nastupa, što domaćih, što inozemnih, te su nastupili u čak 15 različitih zemalja. Inače, puni sastav ove akrobatske grupe čini šest pilota predvođena vođom grupe satnikom Darkom Belančićem.

Tijekom izvođenja programa avioni lete na međusobnoj udaljenosti manjoj od dva metra, pri brzinama do 550 kilometara na sat, a minimalna donja visina tijekom nastupa najčešće se kreće od 50 do 100 metara iznad terena. Ako ste propustili ovaj spektakularni program ili želite vidjeti kako je on izgledao s “vrha Virovitice” pogledajte naš video. (www.icv.hr, žđl, Foto: M. Rođak, Ž. Đaković Leš, Video: M. Lukačić)