Virovitičke košarkašice propisno namučile viceprvakinje Regije Sjever

U okviru posljednjeg kola Regije Sjever za juniorke, u Špišić Bukovici je odigrana utakmica između košarkašica ŽKK Virovitice i ŽKK Koprivnice.

Kako je ovo prva sezona u kojoj Virovitičanke igraju u ovoj konkurenciji, ništa više od skupljanja dragocjenog iskustva od njih se nije očekivalo, osobito ne u utakmici s djevojkama iz Koprivnice, od kojih je nekolicina njih već igrala seniorsku 2. hrvatsku ligu.

Ipak, na krilima prošlotjedne pomalo neočekivane pobjede nad Radnikom iz Križevaca, kod djevojaka trenera Roberta Fritza očito je poraslo samopouzdanje. Početak je u potpunosti pripao Iskri Maravić koja je u konačnici postigla čak 24 koša na odlične asistencije Lucije Vargović, Mije Šiljković i Marte Grbac. Trener gošći nije mogao vjerovati što ga je snašlo pokušavajući na sve načine zaustaviti raspoložene Virovitičanke, no do poluvremena to nije išlo.

Virovitičanke su jednostavno bile bolje i tako sve do posljednje četvrtine. Tada je ponestalo snage, ali i koncentracije što su iskusnije gošće uspjele iskoristiti i prelomiti utakmicu. Uz Iskru Maravić koja je upisala i gotovo 20 skokova, koševe su zabijale i Marta Grbac 15, Lucija Vargović i Mia Šiljković 10 te Tamara Đaković i Anita Tršek po dva koša.

Trener Robert Fritz na kraju je vidno zadovoljan pohvalio svoje djevojke.

-Kada smo krenuli u sezonu plan je bio stjecanje iskustva i ni u peti nismo imali da ćemo nekoga od ostalih, znatno iskusnijih ekipa pobijediti i zato su za nas dva posljednja kola svojevrsna nagrada za dosadašnji rad iako još ima puno mjesta za napredak. Sada još treba poraditi na izdržljivosti i taktici i slijedeće godine možemo očekivati i korak više – rekao je R. Fritz.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)