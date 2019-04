VOLONTER NA JEDAN DAN, PRIJATELJ ZAUVIJEK 30-ak mališana dan provelo brinući za napuštene pse

U virovitičkom Skloništu za životinje u četvrtak se lavežu napuštenih pasa pridružio i dječji smijeh. Nasmijani i raspoloženi članovi Udruge za Down sindrom Virovitičko-podravske županije, Plivačkog kluba Virovitica i Udruge Veliko srce Malom srcu, posjetili su sklonište i sudjelovali u akciji “Volonter na jedan dan, prijatelj zauvijek”. Akciju su organizirali Sklonište za životinje Virovitica, tvrtka DDL Zagreb d.o.o. i Veterinarska ambulanta Feliks Virovitica s ciljem ukazivanja na važnost udomljavanja, ali i brisanje negativne slike iz javnosti vezane uz držanje pasa u zajednici s malom djecom koja je, kako kažu, stvorena zadnjih par tjedana zbog propusta neodgovornih vlasnika.

Djeca su dan provela u društvu napuštenih pasa, učili kako brinuti o njima, kako ih šetati te kako ih pravilno odgojiti i tako steći životnog prijatelja.

– Psi nisu opasne životinje. Oni koji su loše tretirani i neodgajani, koji nemaju kontakt s ljudima, s vremenom zbog svog straha postanu agresivni. Upravo to bi ljudi trebali razumjeti. Sa svakim psom treba raditi, družiti se i posvetiti mu vrijeme, kao svakom drugom članu obitelji. Psima treba društvo čovjeka i pravilan odgoj – ističe voditelj Skloništa Zvonimir Zečević.

Virovitičko Sklonište ove je godine udomilo 90 pasa, a u njemu trenutno svoj dom čeka njih još 130-ak. Kako se koja njuška udomi, tako njezino mjesto u Skloništu ubrzo zamjenjuje druga.

– Ljudi konstantno napuštaju pse i to iz raznoraznih razloga. Odlaze u inozemstvo na rad, nemaju kud s njima, ženke se kote, a oni ne znaju kud bi sa štencima pa im je najlakše ostaviti ih u prirodi, na obilaznici, bilo gdje. To je jedan od razloga zašto su svi naši psi kastrirani, bilo da su muški ili ženski, želimo spriječiti to nekontrolirano množenje – rekao je Zečević.

Zadovoljni akcijom, odazivom i zainteresiranošću djece su i djelatnici tvrtke DDL. Djeca su s oduševljenjem slušala upute i sudjelovala u različitim interaktivnim radionicama, a bojali su i pseće kućice. Akciju je podržala i zamjenica gradonačelnika grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac.

– Cijela ideja akcije „Postani volonter na jedan dan, ali prijatelj za cijeli život“ je da potičemo djecu na volontiranje, na ljubav prema životinjama, da vide kako to zapravo funkcionira u skloništu i da zapravo doslovce sat vremena npr. subotom prošeću psiće dok se sklonište čisti. I naravno, ono najvažnije, udome psića i postanu mu vlasnik, odnosno prijatelj za cijeli život. Kao i što moto našeg brenda kaže: “Transforming life” zapravo je i ideja ove cijele priče da i mi transformiramo i mijenjamo živote ovih mladih ljudi – rekla je Kristina Smailbegović. (www.icv.hr, ml; foto: M. Lukačić)