DAN OTVORENIH VRATA Osnovnoškolcima predstavljeni programi slatinskih srednjih škola

Danas (petak) je u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina i Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina održan Dan otvorenih vrata. Povod Dana otvorenih vrata bio je učenicima završnih razreda osnovnih škola sa slatinskog područja predstaviti programe i mogućnosti upisa za srednje obrazovanje u navedenim školama.

Kao veliku prednost Industrijsko-obrtničke škole Slatina, ravnatelj Mladen Graovac naveo je mogućnost stipendiranja učenika od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, ali i od strane same Virovitičko-podravske županije i to, zavisno od usmjerenja, u visini od 750 do 1.500 kuna mjesečno, za vrijeme trajanja kompletnog školovanja.

Ravnatelj Srednje škole Marka Marulića Ivan Roštaš je rekao kako je škola u narednom upisnom roku omogućila upis za 104 učenika u četiri usmjerenja, opća gimnazija dva razreda sa po 22 učenika te agrotehničar, ekonomija i tehničar za elektrotehniku (bivši elektrotehničar), svaki razred 20 učenika. Dodao je i da, nažalost, iz godine u godinu broj učenika, kao i u drugim školama u Hrvatskoj, opada.

Učenici, osmaši iz osnovnih škola Davorin Trstenjak Čađavica, Vladimira Nazora Nova Bukovica, Voćin i Mikleuš, su uz pomoć profesora, strukovnih učitelja te učenika škola dobili sve informacije o upisima u srednju školu i načinu školovanja. Upoznali su škole i školske prostore, prisustvovali su prezentacijama obrazovnih programa i zanimanja, izvannastavnih aktivnosti i ostalih oblika učeničkog života u školama (šport, kultura, zabava…), a sve s ciljem profesionalne orijentacije učenika. Na taj način se učenicima željelo olakšati odabir oko upisa zanimanja i programa, koja će nastaviti kao srednjoškolci u školskoj godini 2019./2020.

Oba ravnatelja, Ivan Roštaš i Mladen Graovac, zahvalili su se ravnateljima, učiteljima i učenicima osnovnih škola koje su ih posjetili. (www.icv.hr, adf; foto: D. Fišli)