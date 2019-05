Hrvatska ima najveći rast u EU: Rekordan rast BDP-a u odnosu na prošli kvartal

Prvi ovogodišnji kvartal donio je rekordnu stopu rasta BDP-a od 1,8 posto, najveću unutar EU u odnosu na prethodni kvartal. Međugodišnja stopa rasta bila je visokih 3,9 posto što je treća najveća stopa rasta u EU nakon Poljske i Mađarske. Najveći je to rast od izbijanja ekonomske krize 2008., točnije od četvrtog tromjesečja 2007. godine kada je BDP narastao 4,2 posto. Podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni u srijedu pokazuju da su ga pogurale investicije koje su na godišnjoj razini veće za 11,5 posto. Ovo je 19. po redu tromjesečje kako BDP raste i to znatno brže nego u prethodnom tromjesečju kada je došlo do rasta od 2,3 posto, piše Večernji.hr.

Natprosječne stope rasta ostvarili su i izvoznici sa 7,6 posto dok je potrošnja kućanstva rasla solidnih 4 posto. Ovo je prvi put nakon niza godina da su izvoz i investicije postale lokomotive rasta, a ne potrošnja koja je i u ovom tromjesečju ipak dala veliki doprinos. Potrošnja kućanstava narasla je za 4,4 posto na godišnjoj razini što je više od 0,5 posto povećanja u odnosu na prethodno tromjesečje. Državna potrošnja ubrzala je s 2,3 posto u prethodnom kvartalu na 3,1 posto na godišnjoj razini. To je veći rast u odnosu na prosjek Europske unije. Nedavno je Eurostat objavio kako je gospodarstvo EU-a u prvom tromjesečju poraslo za 0,5 posto u odnosu na prethodni kvartal i 1,5 posto na godišnjoj razini. (vecernji.hr)