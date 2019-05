ORAHOVČANI IZDRŽALI S DEVET IGRAČA Jurica Šantić pogodio za nova, vrijedna tri boda Papuka

U sklopu 24. prvenstvenog kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, nogometaši orahovačkog Papuka na svom su terenu uspjeli upisati važne bodove kontra Radnika iz Križevaca.

Radnik je bolje otvorio utakmicu, pritisnuo Papuk na njegovoj polovici i vrebao pogrešku obrane koje je uspjela sve na vrijeme očistiti, bilo je tek nešto pokušaja Križevčana dalekometnim udarcima, no bez veće prijetnje. Papuk je nešto pokušavao, dva puta je sjajno probio lijevi bok Marin Čavić, uputio loptu u šensnaesterac, no Mimić i Rukavina su bili prekratki.

U 28. minuti ružna scena. Papukov Domagoj Ninčević odlično je povukao loptu i krenuo prema kaznenom prostoru gostiju iskosa, no Babić ga povlači za dres, Ninčević se pokušava otrgnuti, ali ne uspijeva i sudac Hruškar pokazuje na prekršaj. Ninčević uzima loptu, a Babić ga u prekidu bez potrebe grubo udara po nogama. Dolazi do naguravanja među igračima, a kada se sve smirilo, Hruškar ispravno postupa i daje Ninčeviću i Podboju iz Papuka po žuti, a Babiću izravni crveni karton.

Papuk ni s igračem više nije ozbiljnije zaprijetio, tek solo prodorom Rukavine, no udarac je otišao preko grede, pa se na odmor otišlo doslovno s ništa-ništa. Drugi dio momčad Darka Krsnika bolje otvara i stvara nekoliko prigoda no nisu uspjeli poentirati Čavić, Mimić i Rukavina. I onda na scenu stupa glavni sudac Hruškar, u 57. minuti nakon jednog starta Vukomanovića na sredini terena vadi izravan crveni karton, iako je opći dojam da je žuti bio sasvim dovoljna kazna.

U izjednačenom broju igrača na terenu Papuk se bolje snašao i vrlo brzo postigao pogodak odluke. Čavić je probio desni bok i izborio udarac iz kuta. Radinković je odlično ubacio, a na nekih osam metara Jurica Šantić se vinuo u zrak i pogodio glavom za vodstvo Papuka.

Papuk je imao dominaciju, no u 73. još jedan crveni za Orahovčane. Ovog puta Hruškar je “pod tuš” poslao Ninčevića zbog drugog žutog, a riječ je bila o klasičnom prekršaju na sredini terena. No, Papuk je morao s devetoricom čuvati vodstvo i na kraju uspio zahvaljujući velikoj borbenosti i sjajnoj obrani.

-Bila je ovo jako teška utakmica. Radnik je čvrsta i neugodna momčad, iznimno agresivna koja ne da igrati. Bili su čak i pregrubi u nekim situacijama, no glavni sudac im to nije sankcionirao, a s druge strane nama je vadio kartone za doslovno svaku sitnicu. Kriterij suđenja je definitivno bio jednostran, posebno u drugom dijelu. No, nogomet i igra je ono nama najvažnije i u svemu ovome su dečki pokazali ogromno srce i veliku borbenost i ova je pobjeda više nego zaslužena, pobjeda kojom i dalje stvaramo pritisak na vodeći Tehničar – kaže trener Papuka Darko Krsnik te kao igrača utakmice izdvaja jedinog strijelca Juricu Šantića:

-Svim mojim momcima kapa do poda, ovo je trebalo izdržati. Eto, Jurica je zabio taj gol odluke, no ono što je prevagnulo u njegovu korist je odlična igra u obrani, vrhunski je dirigirao obranom, stizao sve što je bilo potrebno te se često i sam kada je bilo potrebno priključivao veznom redu i napadu – zaključio je Krsnik.

Papuk Orahovica – Radnik Križevci 1:0

Igrač utakmice: Jurica Šantić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)