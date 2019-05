RIJEDAK PRIZOR Božo i ždrijebac Sokol prava su atrakcija Špišić Bukovice, obrađuju vrtove i vinograde te uveseljavaju najmlađe

Korištenje konja kao radnih životinja sve je rjeđe, a njihov rad zamijenili su strojevi. No, to nije slučaj u Špišić Bukovici gdje Božidar Čižmarević (57) i njegov osmogodišnji Sokol svakodnevno obavljaju poljoprivredne radove po vrtovima i vinogradima. Naime, prije nekoliko mjeseci Božo, kako ga svi u selu znaju, je počeo raditi u Javnim radovima, a nakon osmosatnog radnog vremena sa svojim Sokolom ide zaraditi još pokoju kunu. Tako je bilo i ovoga puta kada su Božo i Sokol došli ogrnuti krumpire u jednom vrtu, gdje bi, kako kaže, traktor napravio više štete nego koristi, a ručno bi to trajalo puno duže i ne bi bilo tako kvalitetno.

– Puno je bolje raditi poljoprivredne poslove na ovaj starinski način, kvalitetnije i bolje jer je, prije svega, zemlja rahlija, a i bolje ih zagrnem. Tako je i kad sadim krumpire, sadim ih u brazdu tako da ostanu redovi, a onda dođem kasnije pa malo razgrnem koru, kad nikne odštrapiram i kasnije zagrnem, a krumpiri budu puno jači – zadovoljno kaže Božo, a potvrđuje i gazdarica kod koje Božo već drugu godinu obrađuje vrt.

Kako se poljoprivredni radovi sve rjeđe obavljaju na ovaj način sve je teže pronaći alat poput konjske kosilice, prekretača ili grablji pa Božo ponekad i improvizira. Ovaj posao radi već više od 30 godina, a prije Sokola, koji je sada kod njega pet godina, imao je kobilu trideset godina. Obožava ove prekrasne životinje, a da nauči Sokola vuči poljoprivredne strojeve trebalo mu je samo mjesec dana.

– Prvo je sa mnom bio brat koji mi je pomogao. Sokol se malo muvao na početku, nije znao kuda mora ići, ali brzo je to savladao i sada nema nikakvih problema – priča nam Božo koji se nakon odrađenog posla odmara uz hladno piće, a Sokol za nagradu dobije kukuruz ili zob, kao i šećer koji je dobar za kosti.

No, nije Sokol samo za polje, on je prava atrakcija i za mališane. Miroljubiv je i djeca ga vole, a uskoro će Sokol voziti i Božinu unuku koja će ubrzo napuniti godinu dana. (www.icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)