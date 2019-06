DANAS JE PRVI DAN LJETA Evo kakav će nam biti ovaj vikend i zadnji tjedan u lipnju

Danas su mogući izraženiji grmljavinski pljuskovi koji mogu biti praćeni tučom. Zadržat će se sparno vrijeme. Jutarnje temperature zraka od 19°C do 20°C, a najviše dnevne od 24°C, tijekom nedjelje do 30°C. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Tijekom subote i nedjelje, sjevernih smjerova. UV-indeks tijekom subote i nedjelje nizak i umjeren. Tijekom petka visok i vrlo visok.

U tjednu pred nama očekuje se postupna stabilizacija atmosfere. Pred nama je drugi ovosezonski toplinski val. Uz dnevni razvoj naoblake tijekom ponedjeljka će postojati mogućnost za mjestimične kratkotrajne nestabilnosti. Jutarnje temperature zraka od 18°C do 23°C. Najviše dnevne od 29°C do 33°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Tijekom ponedjeljka prolazno sjevernih smjerova. UV-indeks visok i vrlo visok. (www.icv.hr, kp)