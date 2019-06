FOTO Virovitica u posljednjoj domaćoj ovosezonskoj utakmici torpedirala Tomislav iz Bereka

Virovitica je danas (subota) odigrala utakmicu 25. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica protiv berečkog Tomislava.

Bila je ovo posljednja utakmica momčadi trenera Samuela Spudića pred svojim navijačima u ovoj sezoni, a posao su odradili i više nego dobro. “Petardom” su ispratili goste iz Bereka i tako osvojili vrijedna tri boda, kojima su se izjednačili bodovno sa Mladosti iz Kloštra Podravskog, koja je danas poražena na gostovanju kod Radnika u Križevcima.

U jednosmjernoj utakmici domaća momčad je nizala prigode i postigla pet zgoditaka, no moglo je biti i više. Zanimljivo je da su gosti poveli 0:1 zgoditkom Ivande u 17. minuti i to je bilo gotovo sve što su danas pokazali, doslovno jedan udarac – jedan pogodak. Nakon početnog gostujućeg vodstva Virovitičani kreću furiozno po izjednačenje i to im uspjeva u 29. minuti. Rezultat je poravnao Rok Horaček. Spudićeva momčad ubrzo stiže i do vodstva u 35. minuti. I ovog puta precizan je bio Horaček. Tim se rezultatom otišlo na predah.

U nastavku još tri domaća zgoditka. U 50. minuti za 3:1 poentirao je Krešimir Crvenka, nakon asistencije danas sjajnog Horačeka, koji je u 61. minuti postigao svoj treći, odnosno četvrti pogodak Virovitice. “Točku na i” stavio je Angelo Bernardo Radović nakon asistencije Vinovrškog u 88. minuti za konačnih 5:1 i to u svom stilu, glavom.

-Zadovoljan sam današnjom utakmicom u kojoj smo slomili protivnika, koji osim postignutog pogotka doslovno nije opalio prema našem vrataru Mudrovčiću. Moram pohvaliti cijelu ekipu, dečki su ostavili srce na terenu, a kao igrača utakmice ističem Horačeka, koji je upisao hat-trick i svojim zgodicima vratio nas iz rezultatskog zaostatka – rekao je trener Virovitice Samuel Spudić.

Virovitica u posljednjem kolu sljedećeg vikenda gostuje kod Graničara u Đurđevcu.

Virovitica – Tomislav Berek 5:1

Igrač utakmice: Rok Horaček

(www.icv.hr, ts, foto: M. Šolc)