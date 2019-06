ISTRAŽUJE I UŽIVA Simpatični Brazilac Jorge Luis Modesto u Viroviticu došao zbog točkastog psa pa se zaljubio u naš grad

Jorge Luis Modesto Brazilac je kojeg je u Hrvatsku, točnije Viroviticu, dovela ljubav prema psima. Želio je dalmatinera, točkastog psa vrlo stare hrvatske pasmine, pa ga je internetsko istraživanje dovelo do Andree Leš i njezine uzgajivačnice Croata Dals. Oduševljenje njezinim vrhunskim psima, ali i Hrvatskom, nagnalo ga je da se vrati po još, i pasa, ali i istraživanja i upijanja Hrvatske i hrvatske kulture. Sada je u Virovitici četvrti put, ostaje dva tjedna, što je najdulje dosad, i raduje se svemu što može vidjeti i iskusiti.

– Prvi put kada sam došao ovdje ostao sam samo četiri dana i nisam uspio vidjeti skoro ništa jer sam došao isključivo zbog psa, kao i svaki put poslije – otkriva nam ovaj diplomirani pravnik kojeg je ljubav prema psima navela da upiše i veterinarski fakultet te otvori vlastitu uzgajivačnicu „Via Dalmatina“. – Sada kad sam malo dulje ovdje, mogu detaljnije istražiti Viroviticu koja je lijep grad – ističe Jorge.

KULTURNI ŠOK

Iako uživa posjećivati Hrvatsku i spajati ugodno s korisnim, vrlo je svjestan kulturoloških razlika između Fortaleze, grada u kojem živi i glavnog grada brazilske savezne države Ceará, i Virovitice. Najveći kulturni šok doživio je jednom prilikom kada je vidio da Andrea Leš, koja ga je ugostila, nije zaključala auto, i to dok je bio parkiran pred njezinom kućom.

– Kod nas u Brazilu se radi ekonomske situacije znaju dogoditi ulične krađe, ponekada nije baš sigurno hodati po ulici pa smo se naučili biti malo oprezniji. Kod vas tog nema i trebalo mi je vremena da se naviknem da mogu hodati ulicom bez da si stalno tapšam džepove da vidim je li mi novčanik još tu – kroz smijeh govori Jorge koji ističe da su Brazilci usprkos ekonomskoj situaciji otvoreni i topli ljudi.

Osim razlike u sigurnosti i veličini, Fortaleza (koja ima preko dva milijuna stanovnika) i Virovitica najviše se razlikuju, objašnjava Jorge, po načinu života.

ODUŠEVLJEN HRVATSKIM PIVOM

– Ovdje je život smireniji i mnogo opušteniji. Ljudi su topli, dragi i otvoreni i zbog njih mi je ljepše posjećivati i istraživati ovaj grad i Hrvatsku – kaže Jorge koji se ovdje osjeća potpuno prihvaćeno.

Da se već „udomaćio“ kod nas, jasno je i po ukusu što se tiče hrane i pića.

– Prvo što sam probao od hrane bili su ćevapi – prisjeća se Jorge. Svidjeli su mu se, ali ne toliko koliko pivo. – Hrvatsko pivo je fantastično, nisam probao nijedno koje mi se nije svidjelo – s osmijehom nam govori Jorge.

Koliko je oduševljen pivom hrvatske proizvodnje govori i činjenica da je prvog psa nazvao – Pivo.

PSA NAZVAO I PREMA DOMAGOJU VIDI

– Njegovo ime ne treba puno objašnjavati – smije se Jorge koji je htio da mu psi, s obzirom na to da su iz našeg kraja, imaju imena vezana za Hrvatsku. – Na desertu sam vidio da piše „slatka poslastica“ i kada sam čuo što znači „slatka“, to je bilo to, imamo i Slatku. Iduća je Una, koja je dobila ime po rijeci te Vida, koji je nazvan prema nogometašu Domagoju Vidi, ali i čije ime na portugalskom znači „život“ – objašnjava Jorge zanimljiva imena svojih ljubimaca.

Osim Virovitice, dosad je posjetio Zadar, Umag i Plitvička jezera kojima je ostao oduševljen te ih želi posjetiti i u zimsko vrijeme. Znači li to da ga možemo očekivati vidjeti na ulicama našeg grada kasnije ove godine?

– Sve je moguće – smije se simpatični Brazilac. (www.icv.hr, ea, Foto: E. Aragović)