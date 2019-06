Iz Programa ruralnog razvoja 36 malih poljoprivrednika s područja VPŽ dobilo 4 milijuna kuna

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, Tomislav Tolušić prisustvovao je u srijedu u Zagrebu potpisivanju novih 400 ugovora iz operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja RH vrijednih 44,5 milijuna kuna. Najviše projekata za koje su mali poljoprivrednici potpisali ugovore s ravnateljicom Agencije za plaćanja, Matildom Copić, dolazi iz Splitsko-dalmatinske i Osječko – baranjske županije, dok je iz Virovitičko-podravske županije ugovore potpisalo 36 poljoprivrednika, koji su vrijedni 4.002.750 kuna.

Riječ je o poljoprivrednicima čija su gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji će taj novac iskoristiti za ulaganja u razne aktivnosti na svojim OPG-ovima, poput: kupnje domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim izgradnje i opremanja prostore u svrhu obavljanja proizvodnje i prerade. Bespovratnim novcem iz ove mjere poljoprivrednici financiraju i kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednu mehanizaciju, strojeva i opreme te podižu višegodišnje nasade, a grade i objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Ukupno su potpisana 1.043 ugovora sa 3. natječaja za 6.3.1. na kojem je zaprimljeno najviše zahtjeva u okviru jednog natječaja od kada se provodi Program ruralnog razvoja RH, njih čak 6.013. Zbog ogromnog interesa poljoprivrednika za ovu mjeru, početna alokacija u iznosu od 279 milijuna kuna, predviđena za financiranje projekata pristiglih na taj natječaj, povećana je na 344 milijuna kuna čime je omogućeno financiranje 3.082 projekta. Inače, Program ruralnog razvoja najbolje je iskorišten program od svih EU fondova u Hrvatskoj. Korisnicima programa je do 31. svibnja 2019. godine isplaćeno ukupno 6,9 milijardi kuna, što čini 38% ukupno dostupnih sredstava.

– Prije dvije godine skeptici su govorili da nećemo uspjeti potrošiti novac koji nam je na raspolaganju. Od ukupne alokacije za Program ruralnog razvoja RH koja iznosi 2,3 milijardi eura, korisnicima smo na raspolaganje stavili 2,2 milijardi eura, a ugovoreno je 1,6 milijardi eura što čini 67% ukupno dostupnih sredstava, dok je isplaćeno 918 milijuna eura, odnosno 38% dostupnih sredstava.. Sve to postigli smo administrativnim rasterećenjima, skraćivanjem procedura i ubrzanom obradom natječaja kojih na godišnjoj razini raspisujemo i obrađujemo tridesetak. Ponosan sam na svaki ugovoreni projekt, kako na one koji omogućavaju dodatne sadržaje i podižu kvalitetu života u ruralnim krajevima tako i na sve one koji podižu produktivnost, konkurentnost i zaposlenost u poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji hrane – izjavio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar Tomislav Tolušić u Zagrebu. (poljoprivreda.gov.hr)