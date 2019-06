Pitomača iznenadila No Limit u finalu Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji pionira

U finalnoj utakmici Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji pionira, na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju zaigrali su virovitički No Limit i Pitomača.

U ovogodišnjem ligaškom natjecanju No Limit je tri puta pobijedio Pitomaču (2:0, 4:0 i 5:0) te je bio favorit. U prvih dvadesetak minuta No Limit je dominirao, ali bez rezultatske prednosti. Benjamin Široki doveo je No Limit u prednost u 22. minuti. Činilo se da No Limit ide prema još jednoj pobjedi.

U 27. minuti nakon prekršaja na Janu Pavlu Begoviću, Lucijano Balija poravnao je rezultat iz kaznenog udarca. Nakon odmora nogometaši Pitomače koriste anemičnu igru Virovitičana i u brze tri kontre postižu tri pogotka. Strijelci su bili Dino Grgačić, Jan Pavao Begović i Dominik Babić. To je bila nedostižna prednost za No Limit. Do kraja utakmice Virovitičani su uspjeli smanjiti prednost Pitomačana na 4:2 pogotkom Thea Filipovića.

Nakon utakmice medalje i pehare ekipama podijelio je član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, predsjednik Županijskog nogometnog saveza i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)