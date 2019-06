U Orahovici odigran 10. Memorijalni, međunarodni turnir ”Gabrijel Šporčić”, pobjedu odnio Željezničar iz Slavonskog Broda

U organizaciji Škole nogometa Papuk Orahovica, odigran je jubilarni 10. Memorijalni, međunarodni turnir ”Gabrijel Šporčić” u čast tragično preminulom bivšem polazniku škole nogometa. Na igralištu NK Papuka, bio je to pravi mali praznik nogometa, igrao se turnir uzrasta do 10 godina, a sudjelovalo je ukupno 14 ekipa i to iz cijele Slavonije te dvije iz susjedne Republike Mađarske.

Nakon razigravanja po skupinama, u četvrtfinalu je virovitički NO Limit bio bolji od mađarskog Szigetvara, Sznetlorinc je svladao domaći Papuk, u okršaju dvaju Željezničara uspješniji bio onaj brodski, a Belišće je prošlo FEŠK na penale. Polufinale utakmice pružile su odličan nogomet u kojem su mališani pokazali da već u ovom ranom stadiju nogometnog razvoja, razumiju igru, teže nadigravanju i uživaju u sportu i nogometu.

U prvoj poluzavršnoj utakmici mađarski Szentlorinc je odigrao odličnu partiju i na kraju više nego zasluženo svladao virovitički NO Limit, dok je u drugom polufinalu Željezničar iz Slavonskog Broda potpuno nadigrao Belišće i na kraju slavio s konačnih 3:0. U utakmici za treće mjesto vodila se velika bitka, virovitički NO Limit bolje je ušao u utakmicu i poveo s dva brza pogotka, no Belišće uspijeva smanjiti i stvoriti nekoliko dobrih prigoda. Ipak, Virovitičani su pokazali da su bolja momčad i vješto kaznili sve propuste obrane Belišća te s još dva pogotka sigurno osvojili broncu.

Veliko finale opravdalo je očekivanja, dvije podjednake momčadi s nekoliko odličnih pojedinaca pružile su jako dobar nogomet. Željezničar je taktički vrhunski odradio utakmicu, pokrivao teren ne dajući protivniku da razvije igru, a svaku svoju i najmanju prigodu znalački su iskoristili.

Na kraju, čistih, uvjerljivih i zasluženih 3:0 za male Brođane i uslijedilo je veliko slavlje. Stručno povjerenstvo nagradilo je i najbolje pojedince turnira pa je tako najbolji strijelac Ivano Rajković iz pobjedničke momčadi sa 7 postignutih pogodaka, najbolji vratar je također iz brodskog Želje Dario Laćen, a treba reći da nije primio niti jedan pogodak na turniru. Za najboljeg igrača proglašen je Luka Knežević iz trećeplasiranog virovitičkog NO Limita.

Nagrade najboljima uručili su roditelji pokojnog Gabrijela te orahovačka gradonačelnica Ana-Marija Petin i predsjednik Škole nogometa Papuk Darijo Krmpotić, a turniru je bio nazočan i zamjenik župana VPŽ Mario Klement.

-Od srca hvala svim ekipama koje su došle odigrati ovaj turnir za tragično preminulog dječaka Gabrijela Šporčića koji je imao samo 14 godina i bio član naše škole nogometa. Ovo je do sada najjači i najkvalitetniji turnir u njegovu čast, a moram se svakako zahvaliti prije svega roditeljima naših igrača koji su odradili lavovski dio posla u organizaciji, potom Gradu Orahovici i Turističkoj zajednici na pomoći, sucima te svim akterima na fer i korektnom ponašanju. Najuspješnijima čestitam i svi smo skupa presretni što je viđen odličan nogomet i što su sve momčadi s pozitivnim dojmovima otišli kući – rekao je predsjednik Škole nogometa Papuk Darijo Krmpotić. Sve utakmice odlično su odsudili Darko Krmpotić iz Orahovice, Mario Nađ iz Donje Pištane, Ante Vicić iz Voćina te Dino Grdić iz Čačinaca. (www.icv.hr, vg)