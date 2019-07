BIG JUMP 2019. Brojni ljubitelji prirode zajedno skočili u rijeku Dravu i uživali u bogatom zabavnom programu

U organizaciji Turističke zajednice općine Pitomača, Općine Pitomača, Nippy adventures i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i ove je se godine na Križnici održana manifestacija “Big Jump 2019”.

Brojni posjetitelji uživali su u bogatom zabavnom programu, raznovrsnoj gastronomskoj ponudi, odbojci na pijesku, biciklijadi, kanuuingu, beer pongu, a bio je tu i program za najmlađe posjetitelje koji su također, uživali.

No, turnir odbojke na pijesku pod nazivom “Lozićev put” privukao je možda najveći broj posjetitelja pa se natjecalo čak deset ekipa. Igrali su u dvije skupine, a na kraju pobjedu je odnijela ekipa Križnica, druga je bila ekipa Nas četiri, treće mjesto osvojila je ekipa Aveti i četvrto ekipa Puhač.

No, kako kaže sam naziv manifestacije, brojni zaljubljenici u prirodu velikim skokom u rijeku Dravu na plaži kod Križničkog mosta pridružili su se tisućama ljudi diljem svijeta koji ovim simboličnim činom pokazuju da im je stalo do živućih rijeka, ali i do vlastite budućnosti koja neminovno ovisi o očuvanju tih rijeka. Također, na taj način poslali su jasnu poruku za zaštitom rijeka i jezera starog kontinenta. (www.icv.hr, žđl, Foto: I. Bedeković)