IZVANREDNA SJEDNICA Đ. Aragović: U samo jednom danu iz proračuna je ukradeno 60 tisuća kuna

Na zahtjev oporbenih vijećnika u ponedjeljak je održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice sazvana po hitnom postupku. Na dnevnom redu našla se samo jedna točka kojom je oporba zahtijevala nove informacije o stvarnom stanju proračuna Grada Virovitice i konačno utvrđenom manjku.

Prilikom podnošenja izvješća o stanju gradskog proračuna, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Vesna Grbac izvijestila je kako Grad Virovitica uredno posluje i podmiruje svoje obveze, kako prema dobavljačima, tako i prema zaposlenicima i drugim proračunskim korisnicima koji svoje plaće ostvaruju kroz proračun Grada.

Istaknula je kako planirani proračun iznosi nešto više od 286 milijuna kuna te je u prvoj polovini godine u prihodovnoj strani realiziran u iznosu od 98.731.000 kuna te u rashodovnoj strani nešto više od 89.121.000 kuna pa je tako ostvaren višak prihoda u iznosu većem od 9.609.000 kuna, a u trenutku održavanja sjednice Grad Virovitica na žiro računu imao je 2.654.401,71 kunu.

Kada je riječ o konačno utvrđenom manjku, istaknula je kako je proračunski nadzor Ministarstva financija još uvijek u tijeku te da će ono donijeti konačno izvješće koje će utvrditi stvaran manjak u proračunu.

Oporbeni vijećnici nisu prihvatili to objašnjenje, već su se pozvali na riječi gradonačelnika Ivice Kirina koji je na sjednici Vijeća održanoj 17. lipnja u javnost izašao s brojkom od 17.246.000 kuna koliko je tvrdio da nedostaje u proračunu, a spomenute su i špekulacije o mogućem mnogo većem iznosu manjka.

Iznos od 17,2 milijuna kuna potvrdila je pročelnica Ureda gradonačelnika Đurđa Aragović, kako kaže, unatoč mogućnosti da za to odgovara policiji jer je bila dio povjerenstva koje je utvrdilo manjak.

– To se tiče moje kože i kao građanina i kao pročelnika. Kao pročelnika i djelatnika Gradske uprave jako me sram što se to dogodilo i što je netko tko je imao naše povjerenje na tako ga grub način izigrao. Ta je osoba sjedila pored mene a da nisam ni na koji način mogla posumnjati da radi bilo što nečasno – rekla je pročelnica Aragović te objasnila da je pokojni pročelnik Siniša Palm od tog iznosa 10 milijuna kuna uplatio na Košarkaški klub, dok je ostatak dizao u gotovini na bankomatu i vrlo mali dio na blagajni u banci. Jednako tako, potvrdila je ono što je icv.hr prvi otkrio i objavio o velikim iznosima novca koje je bivši pročelnik prebacivao iz proračuna, naime istaknula je kako je u jednom danu podignuo čak 60 tisuća kuna, za koje prosječan građanin radi godinu dana.

– Kako to da nas, koji uopće ne radimo s gotovinom i sve plaćamo putem računa, nitko iz banke nije pitao što će nam tolika gotovina. Ako su se svaki dan dizali novci, ako je netko 25. svibnja, a to mi je ostalo u pamćenju, 50 tisuća kuna uplatio na klub i 10 tisuća podignuo u kešu, to je u jednom danu 60 tisuća kuna. Mislim da tu sigurno ima osnova da pitamo banku za takvo poslovanje. Mislim da ovih 17 milijuna stvarno zaslužuje da kažemo tko je što, a netko tko je ukrao te novce, bio mrtav ili živ, za mene je lopov – rekla je pročelnica Aragović.

Kako je gradonačelnik Ivica Kirin bio odsutan s ove sjednice, vijećnici su se osvrnuli i na to, pitajući gdje se nalazi te ponovno zatražili njegovu ostavku. Predsjednica Vijeća Lahorka Weiss istaknula je kako i gradonačelnik ima pravo na odsutnost, dok je zamjenik gradonačelnika Damir Marenić rekao kako smatra da gradonačelnik ne treba dati ostavku te istaknuo kako se ne odustaje od povrata novca u proračun.

– Kad bi gradonačelnik dao ostavku, odmah bi priznao krivnju. Svjestan da krivnje nema, mislim da nitko ne bi dao ostavku. Ni Grad niti sam gradonačelnik ne odustaju od povrata tih sredstava u Gradski proračun. Na temelju toga je i održana ona prethodna sjednica gdje ste dali ovlasti da se angažiraju određene stručne pravne osobe koje bi pomogle na cijelom tom putu koji je vrlo zahtjevan. Smatram da jedino gradonačelnik ima tu odlučnost i snagu da to izvrši. Tako da nema osnove za ostavku u ovom trenutku – odgovorio je zamjenik Marenić.

Na spomen vraćanja pronevjerenog novca u proračun, oporba je iskazala nevjericu.

– Bez obzira na nakane i želje da se pronevjerena sredstva, vjerojatno od poslovne banke, namire, kao laik ću vam reći da vjerojatno od toga neće biti ništa, da će se postupak, ako ga pokrenete, vjerojatno dugo voditi. Ovlaštena osoba od gradonačelnika je koristila sredstva i ja uopće ne vidim zašto bi neka banka odgovarala za to – rekao je Dražen Kurečić iz oporbenog SDP-a te dodao kako smatra da će na kraju dodatne troškove građani morati platiti iz svojih džepova.

Siniša Prpić iz redova HSPD-a u ime koalicije HSPD-MOST, između ostalog, pitao je li Grad plaćao penale za projekt dvorca i parka, kao i drugih čak 82 posto projekata u Hrvatskoj. Pročelnica Aragović je na to odgovorila kako su za projekt dobili tri korekcije na koje su se žalili, a koje su bile usmjerene na provođenje javnih nabava gdje su problem bili troškovnici koje su radili projektanti te kako je riječ o 2,9 milijuna kuna penala.

– Tvrdim da smo na ovom projektu odgovorno radili i pored svega toga smatram da smo odlično proveli projekt, a i jedni smo od rijetkih u državi koji će ovako velik projekt završiti na vrijeme. To slobodno možete provjeriti, ako vam kažem da je Šibenik zatražio produženje projekta za četiri godine, onda možemo reći da mi ipak nešto radimo – rekla je pročelnica Aragović dodavši kako su park i dvorac u lipnju prošli na tehničkom pregledu i dobili uporabnu dozvolu, a završna konferencija projekta je predviđena 22. ili 23. kolovoza.

Prilikom rasprave zamjenik gradonačelnika Damir Marenić kao i predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss zamolili su vijećnike i građane za strpljenje te da će ih o informacijama koje dobiju nakon provedenih nadzora odmah izvijestiti.

– Apeliram na građane, vijećnike i medije, nemojmo nasjedati i prije svega objavljivati neprovjerene informacije. Raditi iz nekakvih tih neprovjerenih informacija konstrukcije. Molim za strpljenje jer sve ove radnje koje se događaju u Gradu imaju završetak i službena izvješća. Grad će prvi po svakom tom izvješću izvijestiti i informirati javnost – rekao je Marenić.

Zdravko Rengel iz redova HSS-a, u svom se pitanju osvrnuo na članak koji je objavio icv.hr u kojima prvi otkrivamo detalje slučaja S.Palm te upitao zamjenika Marenića da pojasni kada kaže da novinari ne bi trebali objavljivati neprovjerene informacije smatra li da su informacije objavljene na našem portalu provjerene.

– Kada sam zamolio da se objavljuju samo provjerene informacije to se odnosi na sve i medije i fizičke osobe na društvenim mrežama. Konkretan članak objavila je, reći ću, jedna od rijetkih diplomiranih novinara u gradu Virovitici koja je svoju titulu stekla obrazovanjem i moje mišljenje je da nemam razloga ne vjerovati u njezinu objavu i sve što je tamo prikazala – zaključio je Marenić. (www.icv.hr, ml; foto: M. Lukačić)