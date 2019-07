KUD GRADINA Povratak starih vrijednosti iz zaborava kroz pjesmu, ples i druženje

Na poticaj stanovništva svoje općine Gradina, zamjenica načelnika općine Maja Matić prije gotovo godinu dana je osnovala Kulturno umjetničko društvo Gradina.

U tom relativno kratkom roku vremena, KUD je održao mnogobrojne i raznorazne aktivnosti.

– Cilj svih tih aktivnosti je privlačenje ljudi koje zanima pjesma i ples, ljudi koji žele pomoći i sudjelovati u radu općine jer to je naša kultura i ostavština naših roditelja, djedova i baka – objašnjava predsjednica udruge čije prostorije se nalaze u učionici Osnovne škole Gradina.

Kada su tek ušli u nju, učionica je bila puna vlage i stvari koje su pojeli miševi, ali danas, uz puno volje i truda, ona je mali etno muzej čiju građu čine narodne nošnje, šeširi, sanduci i staro posuđe. Jedna od posebnih znamenitosti je i stolnjak, to jest oltarnik iz 1930. godine s uvezanim potpisom Kate Pejić iz Gradine. Kako bi privukli ljude u svoju udrugu posvećenu očuvanju baštine, KUD je počeo s održavanjem kreativnih radionica u kojima je mogao svatko pronaći nešto za sebe. Dok su djeca bila oduševljena izradom svijeća i oslikavanjem boca, starije gospođe su imale priliku prisjetiti se “svojih dana”.

– One nam veselo govore da su tako i one nekada radile te žele štrikati i heklati. Vraćamo stare vrijednosti iz zaborava i kombiniramo ih s novima. KUD je mnogo više od samog plesa i folklora, to je druženje ljudi, stvaranje prijateljstava te odlazak na sajmove i kulturno-umjetnička događanja, čime reklamiramo sami sebe, ali i našu općinu koja uvijek pomaže rad udruga svih namjena – ističe M. Matić.

Uskrsni proljetni sajam u Virovitici, Božićni koncert u župnoj crkvi sv. Ilije te sajam ViroExpo, manifestacije su na kojima je sudjelovao KUD Gradina kako bi se stanovništvo kroz pjesmu, ples i događanja animiralo i priključilo se njihovu radu. Idući kreativni događaj u organizaciji ove aktivne udruge bit će posvećen djeci.

– Krajem listopada, točnije 20. listopada, u našoj općini Gradina slavimo sv. Vendelina. Tijekom tih dana održali bi svetovendelinsko druženje kroz likovno druženje i koloniju, a čiji nosioc bi bio prof. Igor Fućkar iz Osnovne škole Gradina, u kojoj bi djeca iz naše cijele županije pod vodstvom svojih profesora slikala u ateljeima postavljenima između crkve i škole – zaključuje Maja Matić.

(www.icv.hr, ea, foto: B. Sokele)