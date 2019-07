Predstavljen novi krug poreznih rasterećenja: PDV snižen na 24, ugostiteljima na 13 posto, mladi oslobođeni od poreznih obveza

Premijer Andrej Plenković i ministar Zdravko Marić u Vladi su predstavili novi krug poreznih rasterećenja, a premijer je rekao kako bi 4. krug trebao donijeti 10 milijardi kuna rasterećenja za građane. Reforma ima nekoliko ključnih mjera kroz koje je premijer prošao u uvodu konferencije, piše 24sata.hr.

PDV bi trebao pasti na 24 posto i to je već usvojeno, rekao je premijer koji je dodao da je to dio izbornog programa koji su radili ekonomski stručnjaci.

– Znamo i sami da je ključ opstanka pitanje demografske revitalizacije. I tu smo poduzeli više nego itko dosad. Ovdje smo odlučili da osobe od 25 godina oslobode poreznih obveza, a od 26 do 30 pola – rekao je premijer i dodao da oni koji ulaze na tržište rada da u ranoj fazi poslovnog života dobiju položaj koji im omogućuje veće prihode.

Na pitanje oko ovih poreznih obveza, Marić je istaknuo kako je ideja da se uz dohodak od nesamostalnog rada obuhvati i dohodak od samostalnog, no o tome još moraju razgovarati sa svim partnerima. Rekao je i kako će porez na dobit biti 12 posto za tvrtke do 7,5 milijuna kuna prihoda te da čak 93 posto poduzetnika ulazi u tu stopu. Najavio je i niz mjera za poslodavce: neoporezive naknade poput toplog obroka, smještaja, plaćanja vrtića, dopunskog osiguranja.

– Doći će do promjene oporezivanja bezalkoholnih pića po udjelu dodanih šećera. Pokušat ćemo djelovati na smanjenje konzumacije, naročito kod djece da to pozitivno djeluje na njihovo zdravlje – rekao je premijer. To znači više poreze za sokove. Najavio je i revidiranje trošarina na duhanske proizvode i alkohol.

Govoreći o duhanskim proizvodima, ministar Marić je rekao kako će prema kraju godine ići u razgovore i sa proizvođačima te da ne smiju zanemariti segment tržišta i posljedice na tržište.

– PDV na hranu za ugostitelje smanjit ćemo na 13 posto. Tu mjeru poduzimamo kako bismo održali razinu prihoda iz turizma, ali to znači i kvalitetu i gestu koja zahtijeva i određene pozitivne reakcije kod onih na koje se odnosi – rekao je. Kaže i da to znači i kvalitetu i zahtijeva pozitivne reakcije.

Ugostitelji: Niži PDV nosi niže cijene jela u našim restoranima

U zadnji tren, HDZ i Vlada su ipak djelomično popustili pod dvogodišnjim pritiskom ugostitelja i turističkih djelatnika koji su tražili niži PDV za svoju branšu. Kako nam je neslužbeno potvrđeno, Vlada će predložiti sniženje PDV-a s 25 posto na 13 posto na hranu kod ugostitelja, ali neće uvažiti zahtjev i da sva pića budu oporezovana po toj nižoj stopi.

Podsjetimo, još je ministar financija Slavko Linić spustio ugostiteljima i turizmu stopu PDV-a na 13 posto, ali ju je za godinu dana opet podigao na 25 posto jer cijene nisu pale, a država je imala rupu u proračunu. Ministar financija Zdravko Marić se isto dugo opirao toj ideji. U prvom krugu njegove porezne reforme je spušten PDV na posluživanje hrane samo kod onih koji imaju i smještaj. Od početka sljedeće godine će ići sniženi PDV na hranu kod svih ugostitelja.

Vlada ne može nikoga natjerati na pojeftinjenje i razliku ugostitelji mogu zadržati za sebe, no ugostitelji obećavaju da će biti i pojeftinjenja hrane.

– Nakon trogodišnje borbe, ugostiteljima spuštanje PDV-a znači zaista puno. Vjerujem da će doći do pojeftinjenja jela kod ugostitelja, pogotovo na Jadranu. O ostat će nešto i za investicije i povećanje plaća. Na kontinentu, poglavito kod kolega u Slavoniji, cijene su ionako niske i njima će ovo pomoći da prežive – kaže Joso Smolić predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

Smolić kaže da su zahvalni i Vladi na sniženju PDV-a i ministru turizma Gariju Cappelliju što im je u tome pomogao. Iako su tražili sniženje PDV-a i na napitke i pića, Smolić ističe da su zadovoljni i ovime, te se nadaju da će Vlada u konačnici, nekom sljedećom reformom, spustiti na sve artikle ugostitelja PDV na 13 posto. Također su zadovoljni i neoporezivanjem plaća mladih radnika, neoporezivanjem toplog obroka, smještaja, te mogućnosti davanja nagrada radnicima bez poreza…

– Definitivno idemo u dobrom pravcu – kaže Smolić. (24sata.hr)