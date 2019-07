ROKOVO 2019 Prijevoz vlakom 40 posto jeftiniji: Evo kada i kako možete koristiti ovaj popust

U Virovitici će se od 10. do 16. kolovoza u organizaciji Grada Virovitice i Turističke zajednice grada održati manifestacija „Rokovo 2019“.

HŽ Putnički prijevoz svim putnicima, posjetiteljima ove manifestacije, odobrava popust u visini 40 posto od redovne prijevozne cijene u 1. i 2. razredu svih vrsta redovnih vlakova.

Popust se može koristiti od 09. kolovoza 2019. od 00:01 sat do 17. kolovoza 2019. u 24:00 sata isključivo za kupnju povratnih prijevoznih karata iz svih kolodvora na HŽ-ovim prugama do kolodvora Virovitica i natrag. Popustom se u navedene dane mogu koristiti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja s područja svih kolodvora Slovenskih željeznica do kolodvora Virovitica i natrag.

Popust se ne može koristiti na udaljenostima kraćim od 25 km.

Prilikom kupnje povratne prijevozne karte potrebno je naglasiti posjet manifestaciji Rokovo kao svrhu putovanja.

Stvarnu osnovu popusta predstavlja prijevozna karta koju je u povratku potrebno ovjeriti žigom “ROKOVO” na blagajni kolodvora u Virovitici. (tz-virovitica.hr)