STRAVA U KAČIĆEVOJ U Virovitici stariji muškarac na ulici napao dvije žene, prijetio im nožem i vikao da će ih ubiti

U srijedu oko 15.30 sati u Kačićevoj ulici u Virovitici stariji muškarac napao je dvije žene prijeteći im nožem te vičući da će ih ubiti. Na sreću, jedna od napadnutih zadržala je “hladnu glavu” i nazvala policiju, koja ga je nedugo nakon toga pronašla i uhitila. Kako doznajemo, napadač je vjerojatno poznat većini Virovitičana pa tako i gospođi koju je drugu napao te koja je i pozvala policiju. Razgovarali smo s njom te nam je opisala čovjeka koji ju je napao, kao i taj neugodan događaj, kako bi sugrađane upozorila na njega, ali i slične situacije.

– Vjerujem da je većina naših sugrađana zamijetila tog čovjeka jer je izuzetno zapuštenog izgleda, crne duge neuredne brade, neošišane i neuredne kose, uvijek nosi šiltericu koja je jako prljava, kao i njegova jakna i hlače. Uvije je obuven, ali bez čarapa, bilo ljeto ili zima i vozi se na biciklu, a često s njim bude i mali crni pas. Vjerujem da ga je većina sugrađana zamijetila jer je izuzetno neurednog i neugodnog izgleda – rekla nam je gospođa ističući da i kad ga samo susretnete nije ugodno.

VIKAO, PSOVAO I PRIJETIO

Toga dana naša sugovornica došla je s posla te, kao i gotovo svakoga dana, otišla prošetati svoga psa. Bilo je to u Kačićevoj ulici koja je slijepa, odnosno iz nje se preko Ođenice može samo preko pješačkog mosta. Čovjek kojeg zna iz viđenja i kojeg je već viđala da prolazi tom ulicom, kao i da “kopa” po kontejnerima, dolazio je biciklom iz smjera Nazorove ulice te je zastao i krenuo u dio ulice koji vodi u privatno dvorište. Našoj sugovornici nije bilo jasno što tamo radi jer tamo ulaze samo ljudi koji žive u toj kući, odnosno njezini susjedi koje poznaje. No, kako je šetala psa, koji je tada trčkarao po kanalu, nije obraćala pažnju na njega već je gledala gdje joj je pas. Potom se vratio i došao do pješačkog mosta te sišao s bicikla i počeo se obraćati našoj sugovornici, vikati na nju, psovati i prijetiti joj.

OBRANIO JU PAS

– Ne mogu niti ponoviti riječi koje je on izgovorio. Sama njegova pojava bila je jako neugodna, a osobito kada mi se obratio na taj način. To su bile svakakve riječi i nisam se nimalo ugodno osjećala. Krenuo je prema meni cijelo vrijeme vičući. Upitala sam ga da li se meni obraća i zašto viče. On je i dalje nastavio vikati i psovati, no na svu sreću moj pas je bio sa mnom, izašao je iz kanala i došao do njega što ga je zaustavilo u njegovoj namjeri. Zašutio je i ja sam pomislila da neće nastaviti s napadom pa sam opozvala psa, labradora koji je dresiran. No, on mi se nastavio približavati i dalje vičući i prijeteći mi da će me ubiti. Stavio je ruke iza leđa iza kojih je imao nož, iako to nisam odmah primijetila. Shvatila sam da se nemam više što s njime raspravljati. Na sreću, imala sam mobitel sa sobom i pri ruci, uzela sam ga i nazvala policiju. Nakon toga je on ustuknuo, nije mi se više približavao, a kada je primijetio da sam zvala policiju počeo se udaljavati, ali i dalje vičući da će me ubiti – priča nam sugovornica o ovoj vrlo neugodnoj i nimalo bezazlenoj situaciji.

Na sreću našu sugovornicu je adrenalin i strah obuzeo tek kada se napadač udaljio i kada je shvatila da je imao nož. Prije nego je došla policija napadač se odvezao na svom biciklu Strossmayerovom ulicom, a našoj sugovornici potom je prišla susjeda koja je jedva pričala od straha.

OD STRAHA JEDVA GOVORILA

– Prišla mi je susjeda koja je vidjela da me napao taj čovjek te mi je jedva govoreći rekla da je netom prije toga i nju napao prijeteći joj nožem i govoreći joj da će ju ubiti. Kako mi je ispričala, prolazila je biciklom kroz ulicu, a on je izašao iz nekog dvorišta i kada ju je ugledao počeo joj je prilaziti mašući nožem i vičući da će ju ubiti. Sva sreća ona je uspjela dojuriti do svoje kuće. On ju je slijedio vozeći se biciklom, a nakon što je ušla u kuću stao je ispred dvorišta i promatrao, vjerojatno dok nije mene uočio. Susjeda je bila u tolikom šoku, nije mogla doći k sebi i nije mogla reagirati od straha te iako je vidjela da i mene napada nije joj niti palo na pamet da nazove policiju – priča nam sugovornica.

U međuvremenu policija, koja je odmah pretpostavila o kome je riječ, krenula je u potragu za njim te su ga ubrzo pronašli i uhitili te je dobio kaznenu prijavu. No, nakon obrade odvjetništvo ga je pustilo, a slučaj ide u redovan postupak.

Kako će naša sugovornica sada uopće prolaziti svojom ulicom, živjeti tamo ili odvesti svog psa u šetnju? Ne preostaje joj ništa nego živjeti u strahu hoće li se on vratiti i svaki put razmisliti hoće li ići prošetati svog psa. No, ova hrabra gospođa poručuje svima koji su se našli ili će se, nažalost, naći u sličnoj situaciji da ne dozvole da ih obuzme strah, da se maksimalno kontroliraju, ne potiču tu osobu na agresivnost već da uzmaknu i pozovu policiju. (www.icv.hr)