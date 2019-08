Bodovi zasluženo otišli u Virje, Papuku loša uvertira za pretkolo Kupa

Nogometaši orahovačkog Papuka neće po dobrom pamtiti povratak u treći razred hrvatskog nogometa. U prvom kolu 3. HNL Sjever Papuk je na svom terenu zasluženo poražen od momčadi Podravca iz Virja s 3:1. Podravac je znatno bolje ušao u utakmicu, bili su žustriji i jači na svakoj lopti što je rezultiralo i s nekoliko prigoda. Već u 8. minuti Podravac je naplatio svoju bolju igru i poveo. U kaznenom prostoru Papuka Špoljarić je dočekao napadača gostiju koji u duelu pada, a sudac Đurđek iste sekunde pokazuje na bijelu točku. Precizan je bio Hrvoje Hrženjak.

U 18. minuti već je 2:0 za goste. Papuk je gubio lopte u sredini terena kao na traci, jednu takvu iskoristio je Ivan Šignjar koji je pretrčao Krsnika te mirno pogodio ispod nemoćnog Mehmedija.

Papuk se malo trgnuo, stvorio nekoliko prigoda no lopta nije htjela u gol. Promašivali su Marin Čavić dva puta, Mimić i Ninčević. I onda, u 35. minuti sjajno je prošao Stipe Čavić i biva srušen na nekih dvadesetak metara od gola. Loptu je namjestio Borna Mimić i milimetarski točno pogodio prvi kut vratara. Činilo se da slijedi preokret, Papuk je nanizao još nekoliko prigoda do kraja prvog dijela, no ostala je minimalna prednost gostiju 1:2.

U drugom dijelu Podravac je vidno fizički pao, povukao se iza centra i ”parkirao autobus” pred vrata čekajući eventualnu prigodu iz kontre. Papuk je ponovno stvarao prigode no bez učinka, neprecizni su bili Marin Čavić i Ninčević, dok je Bušljeta pucao ravno u ruke vratara. I onda preslika iz prvog dijela, izgubljena lopta na sredini terena, gosti malonogometnom akcijom izigravaju obranu, lopta dolazi do Hrvoja Hrženjaka koji izlazi sam pred Mehmedija i sigurno zabija za 1:3. Papuk se samo minutu kasnije mogao vratiti, Ninčević se sjurio u kazneni prostor, biva srušen i Đuđek ponovno pokazuje na kazneni udarac. Loptu je uzeo Marin Čavić, pucao vrlo loše što ipak ne umanjuje odličnu obranu vratara Podravca. Taj promašeni kazneni udarac ubio je sve nade Orahovčana, probao je trener Krsnik sa zamjenama, no nije išlo. Zaslužena pobjeda boljih gostiju.

-Radili smo previše grešaka u sredini terena što su gosti znali iskoristiti. U prvom dijelu nismo zabili što smo trebali. Na posljetku uspjeli smanjiti, ali onda opet greška i bilo je teško se čupati. Siguran sam da će nam se ovo sve negdje vratiti, dižemo sigurno glavu gore i nema predaje. Nije ovo nikakva tragedija, ova momčad ima karakter, borit će se dalje u svakoj utakmici. U sljedećem kolu čeka nas meč protiv dobrog Bjelovara, idemo se boriti, dat ćemo sve od sebe pa što bude – rekao je nakon utakmice trener Papuka Darko Krsnik.

Igrač utakmice u Papukovim redovima definitivno je kapetan Tomislav Bušljeta koji se hrabro borio cijelu utakmicu, a posebno je bilo prekrasno za vidjeti kada je unatoč dva gola minusa, kapetan u 90. minuti u punom sprintu istrčao kontru.

Papuk Orahovica – Podravac Virje 1:3

Najbolji u redovima Papuka: Tomislav Bušljeta. (www.icv.hr, vg)