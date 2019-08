FOTO Svetom misom i procesijom Virovitičani proslavili blagdan zaštitnika sv. Roka

Virovitičani su danas (petak) svečanom svetom misom i tradicionalnom procesijom proslavili blagdan Sv. Roka, zaštitnika svog grada i župe te 785. rođendan Grada Virovitice. Svetu misu predvodio je vlč. Ivica Šoh, dekan Virovitičkog dekanata u koncelebraciji sa fra Marijom Cifrakom i fra Tomislavom Smiljanićem.

U uvodnoj riječi župnik fra Rozo Brkić napomenuo je kako je poziv sv. Roka, koji se časti kao zaštitnik od kuge, vjernicima aktualan i danas. Živimo u modernim vremenima u kojem se više ne obolijeva od kuge tijela, nego, rekao je fra Rozo Brkić, od još gore „kuge duše“ – zavisti, mržnje, sebičnosti, a koja razara i pojedinca i društvo.

U nadahnutnoj propovjedi vlč. Ivica Šoh govorio je o dvije važne odrednice života i poslanja sv. Roka, a to su hodočašće i ljubav. One se, dodao je, simbolično nalaze i na slikama i kipovima na kojima se ovaj svetac tradicionalno prikazuje. Riječ je o rani na nozi i ispruženom prstu. Rana, za koju svi smatraju kako je riječ o rani zadobivenoj od liječenja oboljelih od kuge, a kojima je Sv. Rok posvetio svoj život i rad, zapravo simbolizira hod, hod čovjeka prema drugom čovjeku i Bogu. Ispruženi prst zapravo je simbol pokazivanja Istine, odnosno Krista u služenju drugima.

– Sveti Rok prošao je kao sjena ovim svijetom. On nije gradio zgrade, zabilježio propovjedi, nije ostavio ništa materijalno u ljudskoj povijesti. No zato je svoj život podredio Kristu i drugima: bolesnima, ostavljenima, zaboravljenima. Nije tražio da ga se pamti, to je najveći dar – raditi cijeli život za druge, a ne tražiti ništa za sebe. To znači biti Božje djelo u odnosima s drugima – naglasio je vlč. Ivica Šoh, dodavši kako se u današnjem vremenu taj poziv odnosi na pomoć svima onima koji su nam bližnji, a napose na one u potrebi, kao što su bolesni i ostavljeni te „siromasi duhom“.

Nakon svete mise, vjernici su prošli ulicama Virovitice u tradicionalnoj procesiji, u kojoj su i ove godine sudjelovali predstavnici političkog života, Gradske uprave, kulturno-umjetničkih i sportskih društava, klubova i udruga, branitelji, vjerske zajednice, vatrogasci, predstavnici policije i vojske. Na povratku u župnu crkvu, odali su počast relikvijama sv. Roka. (www.icv.hr, mlo)